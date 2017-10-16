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Справедливость без суперсилы: на канале «Че» стартует сериал «Паук»

16 октября
2017 год

Новости кино >>
16 октября 2017
На телеканале «Че» стартует сериал «Паук», который представители канала называют сетевым детективом и российской «Лигой справедливости». Правда, герои нового проекта не имеют никаких суперспособностей, а помогают распутывать различные преступления исключительно за счет собственных умений и навыков.

Справедливость без суперсилы: на канале «Че» стартует сериал «Паук»
фото: телеканал "Че"

Главный герой сериала – программист Глеб Карелин (Валерий Панков) – который потерял свою семью при пожаре, по мнению Глеба, подстроенном кем-то из строительной фирмы, собиравшейся до пожара расселить дом, где жила семья Карелина. После трагедии Глеб, у которого поражены легкие, вынужден был построить себе стерильный куб, откуда он и вершит справедливость.

«Наверное, это самый актуальный детективный сериал нашего времени, ведь мы практически живем в Сети, а значит, скоро в Сети будут и убивать, и расследовать. Но главное в «Пауке» – даже не Интернет, а герои и их истории», – уверен актер Валерий Панков.

Справедливость без суперсилы: на канале «Че» стартует сериал «Паук»
фото: телеканал "Че"

Герой Панкова с легкостью раскрывает уголовные дела, которые не под силу полиции. Благодаря своим хакерским навыкам, он всех подслушивает и прослушивает, знает, кто скрывает несколько больше, чем рассказывает органам правопорядка. Так как Глеб не может выходить из стерильного куба, ему помогает команда «обычных» людей – принципиальная следователь Алена (Нелла Стрекаловская), циничный майор Тихомиров (Алексей Вакулов), его подруга, бывшая стриптизерша Зоя (Майя Вознесенская), стритрейсер Роман (Владимир Колосов) и соседка Глеба, девочка Рита (Валентина Ляпина).

Первые четыре серии посвящены знакомству этой «разношерстной» команды, затем каждый эпизод будет рассказывает об одном уголовном деле. Всего в «Пауке» будет 52 серии. Создатели «Паука» уже пишут сценарий для второго сезона.
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Справедливость без суперсилы: на канале «Че» стартует сериал «Паук» фотографии
Справедливость без суперсилы: на канале «Че» стартует сериал «Паук» фотографии
Справедливость без суперсилы: на канале «Че» стартует сериал «Паук» фотографии
Справедливость без суперсилы: на канале «Че» стартует сериал «Паук» фотографии
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