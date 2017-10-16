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«Птичий короб» пополняется

16 октября
2017 год

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16 октября 2017
К топ-проекту Netflix «Птичий короб» с Сандрой Буллок в главной роли присоединились Дэниел Макдональд, Тревант Родс, Джеки Уивер, Сара Полсон, Роза Салазар и Лил Рел Хаури, сообщает Variety.

«Птичий короб» пополняется
фото: Rex Shutterstock

«Птичий короб» снимается по одноимённому постапокалиптическому роману ужасов Джоша Малермана. Над сценарием работает Эрик ХайссерерПрибытие»). Действие романа происходит в недалёком будущем, где человечество сводит с ума некое инопланетное «Оно», вызывая визуальные образы, которые делают людей жестокими и понуждают уничтожать друг друга. Уцелевшие боятся смотреть, поэтому героине Сандры Буллок, спасающей своих двоих детей, придётся путешествовать по реке в лодке с завязанными глазами.

Ранее сообщалось, что к полнометражному проекту присоединился Джон Малкович. Кого будут играть остальные актёры, неизвестно.

Режиссёром картины стала датчанка Сюзанна БирНочной администратор»).
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персоны
Сюзанна БирСандра БуллокДэниел МакдональдДжон МалковичДжеки Уивер
фильмы
Ночной администраторПрибытие

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