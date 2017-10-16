«Птичий короб» пополняется

«Птичий короб» снимается по одноимённому постапокалиптическому роману ужасов Джоша Малермана. Над сценарием работает Эрик Хайссерер («Прибытие»). Действие романа происходит в недалёком будущем, где человечество сводит с ума некое инопланетное «Оно», вызывая визуальные образы, которые делают людей жестокими и понуждают уничтожать друг друга. Уцелевшие боятся смотреть, поэтому героине Сандры Буллок, спасающей своих двоих детей, придётся путешествовать по реке в лодке с завязанными глазами.
Ранее сообщалось, что к полнометражному проекту присоединился Джон Малкович. Кого будут играть остальные актёры, неизвестно.
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