Ланнистеры подружатся с Квазимодо

В числе прочих проектов Atrium TV
, занимающегося выпуском драматических сериалов, в Каннах представлен «Квазимодо»
с Чарльзом Дэнсом
и Питером Динклэйджем
в качестве исполнительных продюсеров, сообщает Deadline
.
Сериал «Квазимодо»
представит эпический обзор творчества французского классика Виктора Гюго
. Продюсировать напряжённую экранную жизнь Парижа XV-го века также будут Фрэнк Дульгер
, работавший с Дэнсом и Динклэйджем над «Игрой престолов
», Трэйси Скофилд
и Дэвид Таннер
.
Сценарий пишет Эшли Фароа
(«Жизнь на Марсе
», «Прах к праху
»).
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