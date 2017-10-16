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Ланнистеры подружатся с Квазимодо

16 октября
2017 год

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16 октября 2017
В числе прочих проектов Atrium TV, занимающегося выпуском драматических сериалов, в Каннах представлен «Квазимодо» с Чарльзом Дэнсом и Питером Динклэйджем в качестве исполнительных продюсеров, сообщает Deadline.

Ланнистеры подружатся с Квазимодо

Сериал «Квазимодо» представит эпический обзор творчества французского классика Виктора Гюго. Продюсировать напряжённую экранную жизнь Парижа XV-го века также будут Фрэнк Дульгер, работавший с Дэнсом и Динклэйджем над «Игрой престолов», Трэйси Скофилд и Дэвид Таннер.

Сценарий пишет Эшли ФароаЖизнь на Марсе», «Прах к праху»).
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