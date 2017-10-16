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Российские кинематографисты поборются за премию Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии

16 октября
2017 год

Новости кино >>
16 октября 2017
Сразу три российские картины и пятеро кинематографистов вошли в шорт-лист премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии (Asia Pacific Screen Awards), сообщает оргкомитет APSA.

Российские кинематографисты поборются за премию Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии

Андрей Звягинцев номинирован как Лучший режиссёр за фильм «Нелюбовь», который уже находится в лонг-листе американской премии «Оскар». Авторы фильма «Аритмия», Борис Хлебников и Наталия Мещанинова, номинированы за Лучший киносценарий, а операторы картины Рустама Хамдамова «Мешок без дна» Петр Духовской и Тимофей Лобов - за Лучшую операторскую работу.

В номинации Лучший фильм также объявлена участница Каннского конкурса этого года, драма украинского режиссёра Сергея Лозницы «Кроткая», совместная продукция Франции, России, Украины, Германии, Литвы и Нидерландов.

Торжественная церемония вручения премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии состоится 23 ноября в австралийском городе Брисбен.
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