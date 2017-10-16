Российские кинематографисты поборются за премию Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии

Сразу три российские картины и пятеро кинематографистов вошли в шорт-лист премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии
(Asia Pacific Screen Awards), сообщает оргкомитет APSA
.
Андрей Звягинцев
номинирован как Лучший режиссёр
за фильм «Нелюбовь»
, который уже находится в лонг-листе американской премии «Оскар». Авторы фильма «Аритмия
», Борис Хлебников
и Наталия Мещанинова
, номинированы за Лучший киносценарий
, а операторы картины Рустама Хамдамова
«Мешок без дна
» Петр Духовской
и Тимофей Лобов
- за Лучшую операторскую работу
.
В номинации Лучший фильм
также объявлена участница Каннского конкурса этого года, драма украинского режиссёра Сергея Лозницы
«Кроткая
», совместная продукция Франции, России, Украины, Германии, Литвы и Нидерландов.
Торжественная церемония вручения премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии
состоится 23 ноября
в австралийском городе Брисбен.
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