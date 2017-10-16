Ушел из жизни Рой Дотрис

Британский актёр Рой Дотрис
, сыгравший Леопольда Моцарта в «Амадее
» Милоша Формана
скончался 16 октября
на 95-ом году жизни, сообщает Independent
.
Родственники актёра рассказали, что Дотрис умер в Лондоне в кругу семьи, трёх дочерей, внуков и правнуков. Он был женат 60 лет, пока его супруга Кей не скончалась в 2007-м году.
Рой Дотрис работал в театре, кино, на телевидении и радио. За участие в бродвейской постановке «Луна для пасынков»
он получил премию «Тони». В 1982 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество сольных театральных выступлений, с постановкой по пьесе Патрика Гарленда «Краткая жизнь»
. Актёр записал аудиокниги для каждой книги из цикла «Песнь Льда и Огня»
Джорджа Р. Р. Мартина, а в 2004-м получил ещё одно место в Книге рекордов Гиннесса за большое количество голосов персонажей, озвученных одним актёром для первой книги этого цикла. Он также сыграл главу Гильдии алхимиков Галлина в экранизации книг Мартина, сериале «Игре престолов
».
Актёр также сыграл генерала Алексеева в биографическом британском фильме «Николай и Александра
», посвящённом последним годам жизни последнего русского императора Николая Второго и императрицы Александры Федоровны.
В 2008-м году Рой Дотрис был удостоен звания офицера Ордена Британской империи (OBE).
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