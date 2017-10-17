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Шер споёт и станцует в продолжении мюзикла «Mamma mia!»

Афроамериканский супергерой поражает всех в трейлере фильма «Черная пантера»

Семь фильмов международного фестиваля shnit в Москве

Актриса подала на развод с режиссёром

«Оверлук», «Гранд Будапешт», «Элеон», «Россия» и другие жемчужины номерного фонда

Лучшие фильмы и сериалы про гостиницы и отели

Фестивальная колонка

Так вот ты какой, северный олень: неделя скандинавского кино в Санкт-Петербурге

Пять фильмов из Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии