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Афроамериканский супергерой поражает всех в трейлере фильма «Черная пантера»

17 октября
2017 год

Новости кино >>
17 октября 2017
Опубликован второй дублированный ролик 18-го супергеройского фильма от студии Marvel «Черная пантера».



«Чёрная Пантера» - это история персонажа по имени Т’Чалла (Чедвик Боузман). Действие фильма начинается там, где заканчиваются события блокбастера «Первый мститель: Противостояние» (где Чёрная Пантера был показан впервые, он сражался на стороне Железного Человека) . Т’Чалла возвращается домой, чтобы возглавить изолированное, но технологически продвинутое африканское королевство Ваканда. Когда на горизонте появляется его старый враг, власть и невероятные способности Т’Чаллы подвергаются проверке – в ходе конфликта на кон поставлена судьба королевства Ваканда и всего мира.

В фильме также снимались Энди Серкис, Мартин Фриман, Энджела Бэссетт, Форест Уитакер и непременный участник всех кинопроектов Marvel, один из авторов этого фантастического мира - Стэн Ли. Режиссёр картины Райан КуглерКрид: Наследие Рокки»).

«Чёрная Пантера» выйдет в прокат по России 15 февраля 2017 года.
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Крид: Наследие РоккиПервый мститель: Противостояние

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