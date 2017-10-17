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Шер споёт и станцует в продолжении мюзикла «Mamma mia!»

17 октября
2017 год

Новости кино >>
17 октября 2017
Американская поп-дива Шер снимается в продолжении музыкального фильма «Mamma mia!», сообщает Deadline.

Шер споёт и станцует в продолжении мюзикла «Mamma mia!»
фото: twitter.com/cher/

Участие оскароносной актрисы в проекте не разглашалось, пока она сама не стала рассказывать свои впечатления о съёмках в соцсетях, сопроводив их фотографией концертных сапожек. В сиквеле музыкального блокбастера снимаются звёзды первой части Мерил Стрип, Джулия Уолтерс, Кристин Барански, Аманда Сейфред, Доминик Купер, Пирс Бронсан, Стеллан Скарсгаард и Колин Фёрт. К ним присоединились Энди Гарсия, Лили Джеймс, Алекса Дэвис, Джереми Ирвин, Джош Дилан и Хью Скиннер. Сценарист и режиссёр картины Ол ПаркерСейчас самое время»).

«Mamma mia!» была поставлена по одноимённому мюзиклу с песнями легендарной группы ABBA и рассказывала о девушке (Аманда Сейфред), которая пытается найти своего отца, выбирая из трёх старинных приятелей (Пирс Бронсан, Стеллан Скарсгаард, Колин Фёрт) своей мамы (Мерил Стрип). Продолжение покажет настоящее и прошлое уже известных зрителям персонажей, чтобы выявить связи между их отношениями и поступками, во времени.

Выход «Mamma mia! 2» в прокат по России намечен на 16 августа 2018 года.
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