Шер споёт и станцует в продолжении мюзикла «Mamma mia!»

«Mamma mia!» была поставлена по одноимённому мюзиклу с песнями легендарной группы ABBA и рассказывала о девушке (Аманда Сейфред), которая пытается найти своего отца, выбирая из трёх старинных приятелей (Пирс Бронсан, Стеллан Скарсгаард, Колин Фёрт) своей мамы (Мерил Стрип). Продолжение покажет настоящее и прошлое уже известных зрителям персонажей, чтобы выявить связи между их отношениями и поступками, во времени.
Выход «Mamma mia! 2» в прокат по России намечен на 16 августа 2018 года.
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