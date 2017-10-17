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В Москве откроется «Кинотеатр 1917 года»

17 октября
2017 год

Новости кино >>
17 октября 2017
В московском кинотеатре «Звезда» с 26 октября по 29 ноября будут показаны несколько немых картин, вышедших в 1917 году.

«Сатана ликующий» (1917)

Отобранные ленты принадлежат к разным странам и жанрам, их объединяет лишь год создания. Посмотрев фильмы, можно глубже погрузиться в революционную эпоху начала прошлого века. Будут показаны «Король Парижа» (реж. Евгений Бауэр и Ольга Рахманова), комедии Бастера Китона и Роско Арбакла «Помощник мясника», «О, доктор», «Кони-Айленд»; двухсерийная драма «Сатана ликующий» Якова Протазанова с Иваном Мозжухиным в главной роли; комедии Чарли Чаплина «Тихая улица», «Иммигрант», «Искатель приключений» и драма Виктора Шёстрёма «Терье Виген».

Некоторые сеансы будут сопровождаться лекциями. Все мероприятия «Кинотеатра 1917 года» бесплатные, требуется лишь обязательная регистрация на сайте Москино.
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персоны
Роско 'Фатти' АрбэкльЕвгений БауэрБастер КитонИван МозжухинЯков ПротазановОльга РахмановаВиктор Шёстрём
фильмы
Искатель приключенийКороль ПарижаСатана ликующийТихая улица

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