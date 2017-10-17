В Москве откроется «Кинотеатр 1917 года»

В московском кинотеатре «Звезда» с 26 октября по 29 ноября
будут показаны несколько немых картин, вышедших в 1917 году.
Отобранные ленты принадлежат к разным странам и жанрам, их объединяет лишь год создания. Посмотрев фильмы, можно глубже погрузиться в революционную эпоху начала прошлого века. Будут показаны «Король Парижа
» (реж. Евгений Бауэр
и Ольга Рахманова
), комедии Бастера Китона
и Роско Арбакла «Помощник мясника»
, «О, доктор»
, «Кони-Айленд»
; двухсерийная драма «Сатана ликующий
» Якова Протазанова
с Иваном Мозжухиным
в главной роли; комедии Чарли Чаплина
«Тихая улица
», «Иммигрант»
, «Искатель приключений
» и драма Виктора Шёстрёма «Терье Виген»
.
Некоторые сеансы будут сопровождаться лекциями. Все мероприятия «Кинотеатра 1917 года»
бесплатные, требуется лишь обязательная регистрация на сайте Москино
.
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