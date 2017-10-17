Риз Ахмед станет Гамлетом

Британский актёр, музыкант, режиссёр и сценарист Риз Ахмед
сыграет роль Гамлета в собственной современной постановке для канала Netflix, сообщает Deadline
.
Ахмед написал адаптацию одноимённой пьесы Шекспира совместно со своим другом по колледжу, сценаристом Майклом Лессли
(«Кредо убийцы
», «Макбет
»). Действие будет перенесено в современный Лондон, развивая и пересекая нестареющие темы семейной чести, морального долга и династической коррупции.
Актёр недавно получил премию «Эмми»
за роль в мини-сериале «Однажды ночью
», став первым актёром южноазиатского происхождения, получившим этот приз.
Риз Ахмед
известен своей общественной деятельностью и даже выступал в Палате общин
английского парламента. Его портрет был на обложке журнала Time
о самых влиятельных людях 2017-го года.
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