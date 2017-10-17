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Риз Ахмед станет Гамлетом

17 октября
2017 год

Новости кино >>
17 октября 2017
Британский актёр, музыкант, режиссёр и сценарист Риз Ахмед сыграет роль Гамлета в собственной современной постановке для канала Netflix, сообщает Deadline.

Риз Ахмед станет Гамлетом

Ахмед написал адаптацию одноимённой пьесы Шекспира совместно со своим другом по колледжу, сценаристом Майклом ЛесслиКредо убийцы», «Макбет»). Действие будет перенесено в современный Лондон, развивая и пересекая нестареющие темы семейной чести, морального долга и династической коррупции.

Актёр недавно получил премию «Эмми» за роль в мини-сериале «Однажды ночью», став первым актёром южноазиатского происхождения, получившим этот приз.

Риз Ахмед известен своей общественной деятельностью и даже выступал в Палате общин английского парламента. Его портрет был на обложке журнала Time о самых влиятельных людях 2017-го года.
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