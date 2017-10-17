«Датская волна» нахлынет на Москву

В московском кинотеатре «Горизонт» с 18 по 22 октября
пройдёт 9-й фестиваль датского кино Danish Wave
, сообщает пресс-служба смотра.
«Датская волна»
откроется драмой Йеспера В. Нильсена «Настанет день»
. В главных ролях Ларс Миккельсен
(«Шерлок
», «Карточный домик
») и Софи Граболь
(«Убийство
»). Звезда «Игры престолов
» Николай Костер-Валдау
ставит «Три условия»
в одноименном криминальном триллере Йенса Даля
: подозреваемый и единственный свидетель в одном лице, он согласится сотрудничать с полицией, если все пункты его небольшого списка будут удовлетворены.
Также в программе: историческая картина Николо Донато «Через воды»
, семейная драма «Мастер» Шарлотты Силинг
; основанная на литературном бестселлере Йонаса Бенгтсcона
драма «Письма Амины»
, триллер «Преисподняя»
и актуальный документальный фильм «Последние люди Алеппо»
, победитель кинофестиваля «Сандэнс». На фестивале состоится премьера драмы «Не оставляй меня»
, о балерине, после травмы вынужденной искать себе замену.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Ознакомиться с расписанием показов и заказать билеты можно на сайте фестиваля
.
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