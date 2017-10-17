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«Датская волна» нахлынет на Москву

17 октября
2017 год

Новости кино >>
17 октября 2017
В московском кинотеатре «Горизонт» с 18 по 22 октября пройдёт 9-й фестиваль датского кино Danish Wave, сообщает пресс-служба смотра.

«Настанет день»

«Датская волна» откроется драмой Йеспера В. Нильсена «Настанет день». В главных ролях Ларс МиккельсенШерлок», «Карточный домик») и Софи ГрабольУбийство»). Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Валдау ставит «Три условия» в одноименном криминальном триллере Йенса Даля: подозреваемый и единственный свидетель в одном лице, он согласится сотрудничать с полицией, если все пункты его небольшого списка будут удовлетворены.

Также в программе: историческая картина Николо Донато «Через воды», семейная драма «Мастер» Шарлотты Силинг; основанная на литературном бестселлере Йонаса Бенгтсcона драма «Письма Амины», триллер «Преисподняя» и актуальный документальный фильм «Последние люди Алеппо», победитель кинофестиваля «Сандэнс». На фестивале состоится премьера драмы «Не оставляй меня», о балерине, после травмы вынужденной искать себе замену.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Ознакомиться с расписанием показов и заказать билеты можно на сайте фестиваля.
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персоны
Софи ГрабольНиколай Костер-ВалдауЛарс Миккельсен
фильмы
Игра престоловКарточный домикУбийствоШерлок

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