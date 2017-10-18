Возвращение домой: Роман Полански снимает документальный фильм в Польше

Роман Полански
вернулся в Польшу, чтобы снять документальный фильм о своей жизни в захваченном немцами Кракове, сообщает общенациональная польская газета Dziennik Gazeta Prawna
.
Картина под рабочим названием «Полански, Горовиц»
(Polansk, Horowitz) посвящена детству и юности режиссёра, которые он провёл в южном польском городе со своим давним другом, фотографом Рышардом Горовицем
, о чьей судьбе поведал всему миру «Список Шиндлера» Стивена Спилберга
. Роману было 9 лет, когда он познакомился с Рышардом. Вместе они пережили три тяжёлых года в еврейском гетто.
В ходе съёмок Полански и Горовиц посещают места, которые не видели со времён войны. В частности, они побывали в небольшой деревне недалеко от Кракова, где Роман скрылся после побега из гетто, а Рышард сделал свои первые фотографии.
«Для нас этот фильм – большая ответственность, –
говорит продюсер Анна Кокошка-Ромер. – Наши главные герои доверили нам их невероятно личные воспоминания. У них очень много историй».
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