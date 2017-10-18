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Автор триллера «Семь» адаптирует для американцев мангу о палаче

18 октября
2017 год

Новости кино >>
18 октября 2017
Автор знаменитого триллера 90-х «Семь» Эндрю Кевин Уокер напишет сценарий для американской адаптации манги Кадзуо Коикэ и Госэки Кодзимы «Одинокий волк и его ребёнок» (子連れ狼).

«Одинокий волк и его ребёнок»

Согласно THR, права на экранизацию после многолетних хождений по Голливуду приобрела студия Paramount Pictures.

Продюсером будущей картины уже пять лет является Джастин Лин («Стартрек: Бесконечность»), он же планирует занять режиссёрское кресло.

Действие оригинала разворачивается во времена сёгуната Токугава, а главным героем является палач сёгуна Итто Огами, остаток своей жизни посвятивший мести за убийство своей семьи, от которой у него остался лишь юный сын. Под впечатлением от действий отца Даигоро в конце концов сам превращается в талантливого убийцу.
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