Автор триллера «Семь» адаптирует для американцев мангу о палаче

Автор знаменитого триллера 90-х «Семь» Эндрю Кевин Уокер
напишет сценарий для американской адаптации манги Кадзуо Коикэ
и Госэки Кодзимы «Одинокий волк и его ребёнок»
(子連れ狼).
Согласно THR, права на экранизацию после многолетних хождений по Голливуду приобрела студия Paramount Pictures.
Продюсером будущей картины уже пять лет является Джастин Лин
(«Стартрек: Бесконечность»
), он же планирует занять режиссёрское кресло.
Действие оригинала разворачивается во времена сёгуната Токугава, а главным героем является палач сёгуна Итто Огами, остаток своей жизни посвятивший мести за убийство своей семьи, от которой у него остался лишь юный сын. Под впечатлением от действий отца Даигоро в конце концов сам превращается в талантливого убийцу.
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