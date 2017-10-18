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Хилари Суонк станет угрозой для робота

18 октября
2017 год

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18 октября 2017
Хилари Суонк исполняет главную роль в научно-фантастическом триллере «Я – мама», съёмки которого стартовали в Австралии. Информацию о новой роли актрисы опубликовало издание Variety.

Хилари Суонк

Суонк составит компанию Кларе Рагард-Ларсен в уникальной истории матери и дочери. Последняя воплотит образ первого человека нового поколения, созданного «Матерью» – любезным роботом, призванным заселить землю после исчезновения человечества. Но их уникальная связь находится под угрозой, когда появляется испачканная в крови женщина (Суонк), поставившая под сомнение всё, что девушке рассказывали о внешнем мире.

Лента основана на оригинальной идее режиссёра-дебютанта Гранта Спуторе и сценариста Майкла Ллойда Грина. Продюсерами числятся Тимоти Уайт и Келвин Манро, Анна Винсент и Ллойд Грин являются со-продюсерами, а в качестве исполнительных продюсеров задействованы Пэрис Касидокостас Латсис, Терри Дугас, Жан-Люк Де Фант, Брайс Мензис, Филипп Уэйд, Джон Уэйд и сам постановщик.

«Это честь приветствовать Хилари Суонк в нашем фильме, – говорит Спутор. – Она замечательная актриса, которая всегда достоверно воплощает свои героинь на экране. Я очень рад совместному путешествию с Хилари и талантливой Кларой Рагард».
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