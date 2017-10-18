Хилари Суонк станет угрозой для робота

ревью

Выиграй приз от создателей русского блокбастера про космос.

Эндрю Кевин Уокер напишет сценарий к экранизации «Одинокого волка и его ребёнка».

Автор триллера «Семь» адаптирует для американцев мангу о палаче

Новая работа режиссёра посвящена его детству в захваченном немцами Кракове.

Новости театра

Сын Александра Кайдановского репетирует в Театре на Таганке пластический спектакль

Звезда Венской оперы Андрей Кайдановский приступил к работе над постановкой «Басня», основанной на произведениях Лафонтена и Крылова.