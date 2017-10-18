Хилари Суонк станет угрозой для робота

Хилари Суонк
исполняет главную роль в научно-фантастическом триллере «Я – мама»
, съёмки которого стартовали в Австралии. Информацию о новой роли актрисы опубликовало издание Variety.
Суонк составит компанию Кларе Рагард-Ларсен
в уникальной истории матери и дочери. Последняя воплотит образ первого человека нового поколения, созданного «Матерью» – любезным роботом, призванным заселить землю после исчезновения человечества. Но их уникальная связь находится под угрозой, когда появляется испачканная в крови женщина (Суонк), поставившая под сомнение всё, что девушке рассказывали о внешнем мире.
Лента основана на оригинальной идее режиссёра-дебютанта Гранта Спуторе
и сценариста Майкла Ллойда Грина
. Продюсерами числятся Тимоти Уайт
и Келвин Манро
, Анна Винсент
и Ллойд Грин являются со-продюсерами, а в качестве исполнительных продюсеров задействованы Пэрис Касидокостас Латсис
, Терри Дугас
, Жан-Люк Де Фант
, Брайс Мензис
, Филипп Уэйд
, Джон Уэйд
и сам постановщик.
«Это честь приветствовать Хилари Суонк в нашем фильме, –
говорит Спутор. – Она замечательная актриса, которая всегда достоверно воплощает свои героинь на экране. Я очень рад совместному путешествию с Хилари и талантливой Кларой Рагард».
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