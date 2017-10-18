Кирилл Сафонов и Денис Шведов сыграли в новой работе Тони Кэя

В Москве завершилась российская часть съёмок картины британского режиссёра Тони Кэя HollyWhore, сообщает пресс-служба фильма.
фото: Пресс-служба фильма
По словам режиссёра, планирующего закончить работу над лентой к началу следующего года, чтобы успеть представить его на одном из мировых фестивалей, в картине «можно будет увидеть элементы психологического триллера, драмы, фэнтази, life-show, комедии, каждый найдёт что-то своё».
фото: Пресс-служба фильма
«Моя героиня – Наталья – помешана на актёрстве, ей не нужны ни дети, ни семья, ни любовь… но от не востребованности она понемногу сходит с ума… В её успех не верит никто, даже её близкие… Роль очень интересная и глубокая, во многих сценах мне пришлось выйти из зоны комфорта и в буквальном смысле переступить через себя. Но я полностью доверилась режиссёру, его видению. Тони как будто загипнотизировал меня, и я на подсознательном уровне чувствую, что он хочет. Он обладает уникальной способностью обнажить тебя духовно», – рассказала о своём персонаже исполнительница главной роли Валерия Кожевникова.
фото: Пресс-служба фильма
Действительно, некоторые съёмки были весьма экстремальными. Так, например, в сцене попытки самоубийства Валерии пришлось подняться на высокий мост и очень опасно свешиваться вниз, громко крича по-английски. Спустя некоторое время около моста собралась куча зевак, которые не сразу поняли, что это кино, и пытались вызвать помощь для девушки. По сценарию, кстати, спасти Наталью должен был её бойфренд (Кирилл Сафонов), лихо проезжающий по мосту на байке. Но спасение оказалось вовсе не трогательным и романтичным, а очень жёстким и эмоциональным.
«Съёмки, безусловно, очень волнительны, Тони – режиссёр одного из моих любимых фильмов. Конечно, есть языковой барьер. Нам приходится отыгрывать всё на английском языке. Причём Тони любит импровизацию, менять что-то в последний момент и наговаривает текст непосредственно перед съёмкой», – поделился своими впечатлениями Сафонов.
фото: Пресс-служба фильма
Бороться с английским текстом пришлось и Денису Шведову, сыгравшему в фильме преподавателя по актёрскому мастерству. Тони буквально перед самой съёмкой изменил текст, который Валерия и Денис выучили ранее. И просил множество раз повторять актёров слова и предложения с разной интонацией, которые наговаривал на ходу, снимая крупным планом их лица, при этом прося Валерию быть то кошкой, то курицей.
«Что касается работы с Тони, для меня это был эксперимент, потому что это совсем не то, к чему мы привыкли в российском кино. Ты постоянно находишься в недоумении и анализе себя. Тони просто говорит, откуда кадр и что нужно сказать, а дальше отдаёт тебе на откуп всё, что должно происходить в кадре. Для меня был интересный опыт пообщаться с гением и понаблюдать за ним», – рассказал Шведов.
фото: Пресс-служба фильма
Следующая часть съёмок пройдёт в Лос-Анджелесе. Но, вполне возможно, Кэй скоро вернётся в Россию, чтобы доснять некоторые сцены.
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