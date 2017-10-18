Джон Карпентер не хочет снимать кино

Создатель «Нечто»
, «Побега из Нью-Йорка»
и «Хэллоуина» Джон Карпентер
не хочет больше снимать кино. К такому выводу можно прийти после чтения целого ряда интервью, опубликованных в западных СМИ в связи с выходом его нового музыкального альбома Anthology: Movie Themes 1974-1998
.
В телефонном разговоре с Брайаном Уэлком
из The Wrap режиссёр признался, что в настоящий момент предпочитает съёмкам гастроли: «Я не рок-звезда. Я действительно наслаждаюсь собой. Не знаю, вернусь ли к режиссуре или нет. Мне все равно! У меня была чертовски успешная карьера. Мне не нужно ничего делать, но если что-то случится, я сделаю это!»
Карпентер также посетовал на то, что фильмы невероятно трудно делать: «У вас есть все эти люди, и вы должны им заплатить! Всё расписано по минутам, и вам нужно закончить в срок. Фильмы — сложная форма искусства и рассказывание историй. А музыка чиста. Она просто приходит».
Ещё на одну причину ухода легенды кино на пенсию указало издание The Guardian. Согласно опубликованному интервью с мастером, его вниманием полностью завладел многопользовательский шутер Destiny 2
от Bungie.
«В последнее время увлёкся видеоигрой, которая называется Destiny 2. Это научная фантастика. Весёлая, но очень сложная игра. Именно поэтому я решил посвятить остаток жизни оттачиванию своих навыков в ней. В моём возрасте почему бы и нет? Она помогает мне не думать о проблемах», —
рассказал о своём новом увлечении режиссёр.
Впрочем, это уже не новость, что 69-летний Джон Карпентер является заядлым геймером. В частности, ему понравился PS4-экслюзив Horizon Zero Dawn
, а несколько лет назад он даже планировал сам сделать игру по мотивам Dead Space
. Кроме того, режиссёр выступил консультантом для F.E.A.R. 3
и встал на защиту японского геймдизайнера Хидео Кодзимы
, обвинённого в воровстве идей из голливудских лент.
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