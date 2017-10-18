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Джон Карпентер не хочет снимать кино

18 октября
2017 год

Новости кино >>
18 октября 2017
Создатель «Нечто», «Побега из Нью-Йорка» и «Хэллоуина» Джон Карпентер не хочет больше снимать кино. К такому выводу можно прийти после чтения целого ряда интервью, опубликованных в западных СМИ в связи с выходом его нового музыкального альбома Anthology: Movie Themes 1974-1998.

Джон Карпентер

В телефонном разговоре с Брайаном Уэлком из The Wrap режиссёр признался, что в настоящий момент предпочитает съёмкам гастроли: «Я не рок-звезда. Я действительно наслаждаюсь собой. Не знаю, вернусь ли к режиссуре или нет. Мне все равно! У меня была чертовски успешная карьера. Мне не нужно ничего делать, но если что-то случится, я сделаю это!»

Карпентер также посетовал на то, что фильмы невероятно трудно делать: «У вас есть все эти люди, и вы должны им заплатить! Всё расписано по минутам, и вам нужно закончить в срок. Фильмы — сложная форма искусства и рассказывание историй. А музыка чиста. Она просто приходит».

Destiny 2

Ещё на одну причину ухода легенды кино на пенсию указало издание The Guardian. Согласно опубликованному интервью с мастером, его вниманием полностью завладел многопользовательский шутер Destiny 2 от Bungie.

«В последнее время увлёкся видеоигрой, которая называется Destiny 2. Это научная фантастика. Весёлая, но очень сложная игра. Именно поэтому я решил посвятить остаток жизни оттачиванию своих навыков в ней. В моём возрасте почему бы и нет? Она помогает мне не думать о проблемах», — рассказал о своём новом увлечении режиссёр.

Впрочем, это уже не новость, что 69-летний Джон Карпентер является заядлым геймером. В частности, ему понравился PS4-экслюзив Horizon Zero Dawn, а несколько лет назад он даже планировал сам сделать игру по мотивам Dead Space. Кроме того, режиссёр выступил консультантом для F.E.A.R. 3 и встал на защиту японского геймдизайнера Хидео Кодзимы, обвинённого в воровстве идей из голливудских лент.
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