«Склифосовский» отметил пятилетие

Пять лет назад в эфире телеканала «Россия 1» вышел первый сезон «Склифосовского». В честь юбилея сериала в социальных сетях прошёл конкурс поздравлений. Победителями стали Юлия Денисова из Владимира и Ольга Пономарёва из Санкт-Петербурга. Девушки побывали на съёмках любимого проекта и познакомились с актёрами, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское».
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»
В настоящий момент снимается шестой сезон «Склифосовского», состоящий из 16 серий. Именно поэтому празднование решили провести прямо в декорациях проекта, в перерывах между дублями. Праздники с сюрпризами на съёмочной площадке «Склифа» не редкость. Так, в свой день рождения, Максиму Аверину вручили премию от съёмочной группы «Лучший врач года». А на праздновании юбилея «Слифосовского» доктор Брагин получил тортом в лицо. К счастью, именной десерт весом в десять килограммов не потерял товарный вид.
В этот день на площадке собрался основной звёздный состав и новые герои. За праздничным столом Максим Аверин признался, что его миссия, как врача – чтобы как можно больше людей задумались о своём здоровье: «Только задумайтесь: вот наша операционная – как настоящая, только мы играем, а врачи по-настоящему спасают жизни! Кино – это, конечно, не пособие для жизни, но какие-то вопросы, которые витают в воздухе, мы должны поднимать. Авторы проекта все больше придумывают новые повороты и от этого все интереснее и интереснее играть». Также актёр рассказал, что он настолько сросся со своим персонажем, что даже на улице к нему обращаются за медицинской помощью. «В основном девушки просят сделать искусственное дыхание», – пошутил Аверин.
В шестом сезоне принимает участие Андрей Ильин. «Мой герой – крайне любопытный сам по себе. Интересна и его история. С героиней Елены Яковлевой хирурга Кривицкого связывает многолетняя дружба. Много лет назад они мечтали пожениться, но мой герой Кривицкий вынужден был уехать. И вот теперь он снова на Родине, но уже с другими проблемами», – интригует актёр.
обсуждение >>