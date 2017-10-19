Морган Фриман сыграет Колина Пауэлла

Морган Фриман
воплотит образ бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла
в биографической ленте «Пауэлл»
.
Согласно THR, за постановку фильма возьмётся режиссёр Реджинальд Хадлин
, продюсерами числятся Ашок Амритрадж
и Лори Маккрири
, а сценарий написал Эд Уитворт.
Зрителю поведают о первом афроамериканском госсекретаре США, входившем в администрацию Белого дома при Джордже Буше. Пауэлл первоначально выступал против насильственного свержения Саддама Хусейна и настоял, чтобы операция против Ирака не начиналась без рассмотрения вопроса в ООН. Разумеется, найдётся в фильме место и небезызвестному размахиванию пробиркой.
Исполнительными продюсерами драмы являются Прия Амритрадж
, Эддисон Мехр
, Келли Мендельсон
и сам Фриман.
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