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Морган Фриман сыграет Колина Пауэлла

19 октября
2017 год

Новости кино >>
19 октября 2017
Морган Фриман воплотит образ бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла в биографической ленте «Пауэлл».

Морган Фриман, Колин Пауэлл и Реджинальд Хадлин

Согласно THR, за постановку фильма возьмётся режиссёр Реджинальд Хадлин, продюсерами числятся Ашок Амритрадж и Лори Маккрири, а сценарий написал Эд Уитворт.

Зрителю поведают о первом афроамериканском госсекретаре США, входившем в администрацию Белого дома при Джордже Буше. Пауэлл первоначально выступал против насильственного свержения Саддама Хусейна и настоял, чтобы операция против Ирака не начиналась без рассмотрения вопроса в ООН. Разумеется, найдётся в фильме место и небезызвестному размахиванию пробиркой.

Исполнительными продюсерами драмы являются Прия Амритрадж, Эддисон Мехр, Келли Мендельсон и сам Фриман.
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Ашок АмритраджМорган Фриман

обсуждение >>
№ 1
Ник Пуловский   19.10.2017 - 12:44
Лучше бы Хиллари сыграл... читать далее>>
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