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Марк Руффало раздвоится

19 октября
2017 год

Новости кино >>
19 октября 2017
Марк Руффало исполнит главную роль в восьмисерийной драме HBO «Я знаю, что всё это правда», сообщает Deadline.

Марк Руффало раздвоится

Сериал основан на популярном романе Уолли Лэмба, опубликованном в 1998 году. Сценаристом и режиссёром выступит Дерек Сиенфрэнс.

Проект описывается как эпическая семейная сага, повествующая о жизни братьев-близнецов Доминика и Томаса Берди в течение второй половины 20-го века. Руффало воплотит образы обоих братьев.

Руффало и Лэмб, работавшие в течение последних двух лет над телевизионной адаптацией книги, числятся исполнительными продюсерами наряду с Сиенфрэнсом, Беном Браунингом и Гленом Баснером.
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