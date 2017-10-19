Марк Руффало раздвоится

Марк Руффало
исполнит главную роль в восьмисерийной драме HBO «Я знаю, что всё это правда»
, сообщает Deadline.
Сериал основан на популярном романе Уолли Лэмба
, опубликованном в 1998 году. Сценаристом и режиссёром выступит Дерек Сиенфрэнс
.
Проект описывается как эпическая семейная сага, повествующая о жизни братьев-близнецов Доминика и Томаса Берди в течение второй половины 20-го века. Руффало воплотит образы обоих братьев.
Руффало и Лэмб, работавшие в течение последних двух лет над телевизионной адаптацией книги, числятся исполнительными продюсерами наряду с Сиенфрэнсом, Беном Браунингом
и Гленом Баснером
.
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