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Павел Прилучный оказался на «Рубеже»

19 октября
2017 год

Новости кино >>
19 октября 2017
Опубликован первый трейлер фантастического экшна Дмитрия Тюрина «Рубеж».



По сюжету молодой циничный бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) неожиданно встречает свою любовь, и эта встреча влечёт за собой поразительные временные и пространственные аномалии. Так, Михаил попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке. Чтобы спасти свою возлюбленную и навсегда вернуться в реальность, он вынужден стать участником экзистенциального квеста.

«Я был рад поучаствовать в проекте. Он был для меня очень непростым, но трудности компенсировались важностью истории и интересным персонажем. На протяжении фильма мир моего героя встаёт с ног на голову, он переоценивает многие вещи в своей жизни. Михаилу всё, что с ним происходит, вначале кажется каким-то анекдотом, но постепенно он начинает понимать, откуда люди находили силы, чтобы терпеть страшные муки, и за какие идеалы сражались до последней капли крови», – рассказал о своей роли Павел Прилучный.

Съемки «Рубежа» проходили осенью и зимой прошлого года в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Лента выйдет на экраны 22 февраля 2018-го.
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№ 1
Совет-да-Привет   19.10.2017 - 15:16
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