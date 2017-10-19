Павел Прилучный оказался на «Рубеже»

По сюжету молодой циничный бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) неожиданно встречает свою любовь, и эта встреча влечёт за собой поразительные временные и пространственные аномалии. Так, Михаил попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке. Чтобы спасти свою возлюбленную и навсегда вернуться в реальность, он вынужден стать участником экзистенциального квеста.
«Я был рад поучаствовать в проекте. Он был для меня очень непростым, но трудности компенсировались важностью истории и интересным персонажем. На протяжении фильма мир моего героя встаёт с ног на голову, он переоценивает многие вещи в своей жизни. Михаилу всё, что с ним происходит, вначале кажется каким-то анекдотом, но постепенно он начинает понимать, откуда люди находили силы, чтобы терпеть страшные муки, и за какие идеалы сражались до последней капли крови», – рассказал о своей роли Павел Прилучный.
Съемки «Рубежа» проходили осенью и зимой прошлого года в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Лента выйдет на экраны 22 февраля 2018-го.
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