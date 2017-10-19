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Найден режиссёр для сиквела «Семейки Крудс»

19 октября
2017 год

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19 октября 2017
Студия DreamWorks Animation доверила режиссёрское кресло «Семейки Крудс 2» Джоэлу Кроуфорду, а продюсером выступит Марк Свифт, сообщает The Hollywood Reporter.

Найден режиссёр для сиквела «Семейки Крудс»

На счету начинающего режиссёра постановка короткометражки «Каникулы троллей», а также работа в качестве художника над такими мультфильмами студии, как «Кунг-фу Панда» и «Хранители снов». Свифт является ветераном DreamWorks Animation, подарившим зрителям серию «Мадагаскар».

«Джоэл зарекомендовал себя как художник с острым взглядом на характер и историю. Мы считаем, что он является идеальным выбором, чтобы оживить "Семейку Крудс" для зрителей по всему миру. У нас потрясающая история с фантастическими новыми персонажами, и мы очень рады, что Марк будет за рулем этого фильма. Он талантливый продюсер, которого очень уважают в нашей студии», – заявил президент DreamWorks Animation Film Group Крис ДеФариа.

Николас Кейдж, Эмма Стоун и Райан Рейнольдс вновь озвучат главных героев, а компанию им составят Кэтрин Кинер, Клорис Личман, Кларк Дюк и Лесли Манн. В прокат сиквел «Семейки Крудс» выйдет 18 сентября 2020 года.
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