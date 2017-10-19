Найден режиссёр для сиквела «Семейки Крудс»

Студия DreamWorks Animation доверила режиссёрское кресло «Семейки Крудс 2» Джоэлу Кроуфорду
, а продюсером выступит Марк Свифт
, сообщает The Hollywood Reporter.
На счету начинающего режиссёра постановка короткометражки «Каникулы троллей»
, а также работа в качестве художника над такими мультфильмами студии, как «Кунг-фу Панда» и «Хранители снов». Свифт является ветераном DreamWorks Animation, подарившим зрителям серию «Мадагаскар».
«Джоэл зарекомендовал себя как художник с острым взглядом на характер и историю. Мы считаем, что он является идеальным выбором, чтобы оживить "Семейку Крудс" для зрителей по всему миру. У нас потрясающая история с фантастическими новыми персонажами, и мы очень рады, что Марк будет за рулем этого фильма. Он талантливый продюсер, которого очень уважают в нашей студии», –
заявил президент DreamWorks Animation Film Group Крис ДеФариа
.
Николас Кейдж
, Эмма Стоун
и Райан Рейнольдс
вновь озвучат главных героев, а компанию им составят Кэтрин Кинер
, Клорис Личман
, Кларк Дюк
и Лесли Манн
. В прокат сиквел «Семейки Крудс»
выйдет 18 сентября 2020
года.
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