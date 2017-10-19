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Умерла Даниэль Дарьё

19 октября
2017 год

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19 октября 2017
17 октября в коммуне Буа-Ле-Руа (департамент Эр) на севере Франции скончалась известная французская актриса и певица Даниэль Дарьё, отметившая 1 мая своё 100-летие. Эту печальную новость сообщила радиостанция RTL.

Умерла Даниэль Дарьё

Будущая кинозвезда родилась 1 мая 1917 года во французском городе Бордо в семье военного доктора. Выросла в Париже. Её отец умер, когда Даниэль было всего 7 лет. Даниэль училась играть на виолончели и пианино в Парижской консерватории. Кинодебют актрисы состоялся в 14 лет - в 1931 году она сыграла в музыкальной картине «Бал». Спустя 7 лет Даниэль подписала контракт с Universal и исполнила свою первую крупную роль в фильме «Гнев Парижа».

За свою 80-летнюю карьеру Дарьё сыграла 140 ролей в таких известных фильмах, как «Майерлинг», «Рюи Блаз» и «Красное и чёрное». Помимо работы в кино и театре, актриса записала 20 музыкальных альбомов в качестве певицы.

Обладательница почётного «Сезара», Приза L'Étoile de Cristal (аналог «Сезара») за лучшую женскую роль в фильме «Красное и чёрное» и двух Премий имени Мольера (за работу в театре). Кавалер ордена Почётного легиона и офицер ордена Искусств и литературы. Роль бабушки в сатирической чёрной комедии Франсуа Озона «8 женщин» принесла актрисе «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и Премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса».
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