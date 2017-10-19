Умерла Даниэль Дарьё

17 октября
в коммуне Буа-Ле-Руа (департамент Эр) на севере Франции скончалась известная французская актриса и певица Даниэль Дарьё
, отметившая 1 мая своё 100-летие
. Эту печальную новость сообщила радиостанция RTL
.
Будущая кинозвезда родилась 1 мая 1917
года во французском городе Бордо в семье военного доктора. Выросла в Париже. Её отец умер, когда Даниэль было всего 7 лет. Даниэль училась играть на виолончели и пианино в Парижской консерватории. Кинодебют актрисы состоялся в 14 лет - в 1931 году она сыграла в музыкальной картине «Бал»
. Спустя 7 лет Даниэль подписала контракт с Universal и исполнила свою первую крупную роль в фильме «Гнев Парижа»
.
За свою 80
-летнюю карьеру Дарьё
сыграла 140
ролей в таких известных фильмах, как «Майерлинг»
, «Рюи Блаз»
и «Красное и чёрное»
. Помимо работы в кино и театре, актриса записала 20
музыкальных альбомов в качестве певицы.
Обладательница почётного «Сезара», Приза L'Étoile de Cristal (аналог «Сезара») за лучшую женскую роль в фильме «Красное и чёрное» и двух Премий имени Мольера (за работу в театре). Кавалер ордена Почётного легиона и офицер ордена Искусств и литературы. Роль бабушки в сатирической чёрной комедии Франсуа Озона «8 женщин»
принесла актрисе «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и Премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса».
обсуждение >>