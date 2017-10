IOWA и Серж Танкян записали саундтрек к фильму «Легенда о Коловрате»

фото: компания «Централ Партнершип»



Завершилась работа над созданием саундтрека к фильму режиссера Ивана Шурховецкого «Легенда о Коловрате» , производством которого занимаются «Киностудия КИТ» и компания «Централ Партнершип». Лирическая композиция под названием «Прекрасный день, чтобы умереть/A Fine Morning to Die» – основная для предстоящей картины – стала результатом совместной работы солистки группы IOWAИзвестный американский музыкант, вокалист легендарной группы System of a Down приезжал в Москву в начале июля и подробно рассказывал о своей работе . Сюрпризом стало, что вместе с ним над ключевой композицией будущей картины работала солистка группы IOWA.Певица рассказывает, что письмо от Танкяна, который предложил ей вместе поработать над «Легендой о Коловрате», пришло совершенно неожиданно. У ее группы был плотный гастрольный график, она хотела выйти «из зоны комфорта», а буквально накануне смотрела клипы Сержа Танкяна и искала в них вдохновение для своих новых работ.«Это был всплеск, во мне что-то взорвалось, посыпалось, долго кружилось, как конфетти», – рассказала Кино-театр.ру певица о своих ощущениях от письма легенды музыки.Работа над саундтреком для IOWA была в новинку. Не секрет, что ее музыка часто звучит в российских фильмах, однако для «Легенды о Коловрате» нужно было создать уникальное произведение, подходящее под замыслы съемочной группы., – эмоционально вспоминает IOWA.Она признается, что поначалу решила пойти от простого и придумала слова для песни о том, как «душа девушки бьется в клетке, как птица», когда молодой человек идет на войну. Однако в итоге образ ее лирической героини оказался намного глубже., – рассказывает IOWA.Так певица решила, что предложения должны быть короткими, «фактическими», при этом звуки и музыка напротив должны быть мягкими, спокойными, практически убаюкивающими., – говорит певица.Она надеется, что зрители «Легенды о Коловрате» заметят не ее работу отдельно, а всю песню., – заключает IOWA.Оценить ее работу с Сержем Танкяном зрители смогут в конце ноября.