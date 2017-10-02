Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Депардье, Цыганов, Исакова и Толстоганова в короткометражках фестиваля shnit

2 октября
2017 год

Новости кино >>
2 октября 2017
Международный фестиваль короткого метра shnit состоится в Москве с 18 по 22 октября 2017 года, сообщает пресс-служба смотра.

Депардье, Цыганов, Исакова и Толстоганова в короткометражках фестиваля shnit

Программа фестиваля состоит из международного и российского конкурсов и включает 68 короткометражных картин, отобранных из более 3000 заявок, присланных молодыми авторами из 136 стран мира. В финальную подборку вошли социальные и психологические драмы, комедии, триллеры, хорроры, документальное и даже анимационное кино.

Международный конкурс shnit поделен на восемь полуторачасовых альманахов, куда вошли картины из Южной Кореи, Польши, США, Франции, Швейцарии, Мексики, Германии, Нидерландов, Канады и России. Программа богата разнообразием жанров: от европейской экспериментальной анимации «В двух словах» до выдающихся документальных работ вроде турецкого «Сулукуле, моя любовь». В отборе участвовали фильмы с участием мировых знаменитостей. Так, в лирической драме «Рапсодия» можно увидеть актера Жерара Депардье. От России в международном конкурсе соревнуются две картины – хоррор Александра Домогарова-мл. «Пустите детей» по рассказу Стивена Кинга и музыкальный мультфильм «Тип-Топ» Аллы Вартанян. Победителей международного конкурса в четырех номинациях объявят в Нью-Йорке 29 октября. Призовой фонд фестиваля составит 20 000 долларов.

В национальном конкурсе shnit Made in Russia участвуют три альманаха и 18 картин, отобранных из более 320 заявок командой «Москино». Среди них музыкальная история из жизни маньяков «Акадо» Кима Белова с Евгением Цыгановым в главной роли; абсурдисткая комедия «Молоко» Дарьи Власовой, взявшая приз на Кинотавре-2017; тихая драма Натальи Меркуловой «Сестры» с Викторией Исаковой и Викторией Толстогановой; новый фильм Антона Сазонова «Тупик». Все показы пройдут с участием авторов фильмов. Победителей определит 22 октября московское жюри, возглавляемое кинокритиком Денисом Рузаевым, а также зрительское голосование.

Каждый альманах будет показан всего один раз.

Фильмы международного конкурса будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами, российские фильмы – с английскими субтитрами. Расписание и заказ билетов фестиваля доступны на сайте «Москино».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ким БеловЖерар ДепардьеАлександр Домогаров (младший)Виктория ИсаковаНаталья МеркуловаВиктория ТолстогановаЕвгений Цыганов

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Дмитриевна Журавлева.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.
Станислав Непряхин
27 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Станислав Непряхин.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Валерия Забегаева
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Марибель Верду
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Бад Эбботт
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Борг/Макинрой
биография, драма, спортивный фильм
Дания, Финляндия, Швеция, 2017
Бегущий по лезвию 2049
научная фантастика
Великобритания, Канада, США, 2017
Безбашенные
боевик, триллер
Германия, Франция, 2017
Дом моих кошмаров
фильм ужасов
США, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
Между нами горы
драма, мелодрама
США, 2017
Крым
боевик, драма
Россия, 2017
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Наёмник
боевик, триллер
США, 2017
Ёжик Бобби: Колючие приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2016
Мой сын
драма
Франция, 2017
Не твоё тело
комедия, научная фантастика
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью