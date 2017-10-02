Депардье, Цыганов, Исакова и Толстоганова в короткометражках фестиваля shnit

Международный фестиваль короткого метра shnit
состоится в Москве с 18 по 22 октября
2017 года, сообщает пресс-служба смотра.
Программа фестиваля состоит из международного и российского конкурсов и включает 68 короткометражных картин, отобранных из более 3000 заявок, присланных молодыми авторами из 136 стран мира. В финальную подборку вошли социальные и психологические драмы, комедии, триллеры, хорроры, документальное и даже анимационное кино.
Международный конкурс shnit
поделен на восемь полуторачасовых альманахов
, куда вошли картины из Южной Кореи, Польши, США, Франции, Швейцарии, Мексики, Германии, Нидерландов, Канады и России. Программа богата разнообразием жанров: от европейской экспериментальной анимации «В двух словах»
до выдающихся документальных работ вроде турецкого «Сулукуле, моя любовь»
. В отборе участвовали фильмы с участием мировых знаменитостей. Так, в лирической драме «Рапсодия»
можно увидеть актера Жерара Депардье
. От России в международном конкурсе соревнуются две картины – хоррор Александра Домогарова-мл. «Пустите детей»
по рассказу Стивена Кинга и музыкальный мультфильм «Тип-Топ» Аллы Вартанян
. Победителей международного конкурса в четырех номинациях объявят в Нью-Йорке 29 октября. Призовой фонд фестиваля составит 20 000 долларов.
В национальном конкурсе shnit Made in Russia
участвуют три альманаха и 18 картин
, отобранных из более 320 заявок командой «Москино». Среди них музыкальная история из жизни маньяков «Акадо» Кима Белова
с Евгением Цыгановым
в главной роли; абсурдисткая комедия «Молоко» Дарьи Власовой
, взявшая приз на Кинотавре-2017; тихая драма Натальи Меркуловой «Сестры»
с Викторией Исаковой
и Викторией Толстогановой
; новый фильм Антона Сазонова «Тупик»
. Все показы пройдут с участием авторов фильмов. Победителей определит 22 октября московское жюри, возглавляемое кинокритиком Денисом Рузаевым
, а также зрительское голосование.
Каждый альманах будет показан всего один раз.
Фильмы международного конкурса будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами, российские фильмы – с английскими субтитрами. Расписание и заказ билетов фестиваля доступны на сайте «Москино»
.
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