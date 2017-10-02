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Юлия Пересильд станет учительницей в сериале «Белые ночи»

2 октября
2017 год

Новости кино >>
2 октября 2017
В Санкт-Петербурге продолжаются съемки мини-сериала «Белые ночи» режиссера Дмитрия Светозарова, производство Студии АСДС, сообщает пресс-служба фильма.

Юлия Пересильд станет учительницей в сериале «Белые ночи»
фото: пресс-служба сериала «Белые ночи»

Четырехсерийный фильм основан на картине 1963 года отца Дмитрия Светозарова, классика советского кино Иосифа Хейфица «День счастья» с Алексеем Баталовым, Тамарой Семиной и Валентином Зубковым в главных ролях.

По сюжету сериала, молодая учительница из глубинки Светлана (Юлия Пересильд), приехав на семинар в Петербург, знакомится с геологом-нефтяником Федором (Александр Устюгов), который влюбляется в наивную провинциалку. Он бросает экспедицию, делает девушке предложение и устраивает их уютное семейное гнездышко. Казалось бы, жизнь могла бы стать сплошным «днем счастья», но роскошный особняк со временем превращается для Светланы в золотую клетку. Однажды, прогуливаясь по Петербургу, она знакомится с интеллигентным мужчиной Березкиным (Сергей Перегудов), который работает врачом скорой помощи. Влюблённый в свой родной город и увлекающийся историей, Березкин превращает их совместные путешествия по Питеру в увлекательные экскурсии. Постепенно между молодыми людьми вспыхивает искреннее чувство.

«Идея снять этот сериал мне пришла, когда я смотрел по телевизору фильм своего отца Иосифа Хейфица «День счастья», сценарий которого он написал совместно с Юрием Германом. Мне представилось, что сюжет старой картины будучи помещенным в современность может быть актуален и интересен зрителю, - рассказывает Дмитрий Светозаров. - В этой истории поднимаются вопросы актуальные и сегодня: честность и бесчестие, корысть и нестяжательство, верность своему долгу и отчаяние. На мой взгляд, это темы, которые должны волновать думающего человека. Более того, проблемы раскрываются через интересную мелодраматичную историю женщины, которая разрывается между столь разными мужчинами».

Съёмки в знаковых местах Санкт-Петербурга (Летний и Михайловский сады, Дворцовая площадь, набережные и каналы города) продлятся до 10 ноября.
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Юлия Пересильд станет учительницей в сериале «Белые ночи» фотографии
Юлия Пересильд станет учительницей в сериале «Белые ночи» фотографии
Юлия Пересильд станет учительницей в сериале «Белые ночи» фотографии
Юлия Пересильд станет учительницей в сериале «Белые ночи» фотографии
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