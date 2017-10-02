Хью Грант и Бен Уишоу сыграют любовников

В Великобритании начались съёмки мини-сериала Стивена Фрирза «Очень английский скандал»
, сообщает портал Deadline
.
фото: Blueprint Television
Фильм основан на одноимённой книге Джона Престона
и рассказывает реальную историю лидера Либеральной партии, Джереми Торпа (Хью Грант
), первого британского политика, в 1979-м году представшего перед судом за заговор и подстрекательство к убийству своего любовника, Нормана Скотта (Бен Уишоу
). Торп был оправдан, но его политическая карьера завершилась. В фильме также снимаются Алекс Дженнингс
(«Королева
», «Корона
»), Патриция Ходж
(«Аббатство Даунтон
»), Моника Долан
, Адриан Скарборо
и Джейсон Уоткинс
.
Производством картины занимаются Amazon Prime Video
и Blueprint Television
. В эфире мини-сериал появится в 2018-м году.
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