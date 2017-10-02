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Хью Грант и Бен Уишоу сыграют любовников

2 октября
2017 год

Новости кино >>
2 октября 2017
В Великобритании начались съёмки мини-сериала Стивена Фрирза «Очень английский скандал», сообщает портал Deadline.

Хью Грант и Бен Уишоу сыграют любовников
фото: Blueprint Television

Фильм основан на одноимённой книге Джона Престона и рассказывает реальную историю лидера Либеральной партии, Джереми Торпа (Хью Грант), первого британского политика, в 1979-м году представшего перед судом за заговор и подстрекательство к убийству своего любовника, Нормана Скотта (Бен Уишоу). Торп был оправдан, но его политическая карьера завершилась. В фильме также снимаются Алекс ДженнингсКоролева», «Корона»), Патриция ХоджАббатство Даунтон»), Моника Долан, Адриан Скарборо и Джейсон Уоткинс.

Производством картины занимаются Amazon Prime Video и Blueprint Television. В эфире мини-сериал появится в 2018-м году.
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персоны
Алекс ДженнингсМоника ДоланБен УишоуДжейсон УоткинсСтивен ФрирзПатриция Ходж
фильмы
Аббатство ДаунтонКоролеваКорона

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№ 1
Светлана Ры.   2.10.2017 - 16:03
хью грант на макаревича стал похож... фу, кошмар читать далее>>
Всего сообщений: 1
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