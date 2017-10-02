Киллиан Мёрфи стреляет на боксёрском ринге в трейлере фильма «Острые козырьки»

В Сети появился трейлер четвёртого сезона драмы «Острые козырьки
».
Фильм рассказывает о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века и многолюдной семье Шелби, одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Фирменным знаком группировки, промышлявшей грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия. Роль главного героя, Томаса Шелби, исполняет Киллиан Мёрфи
(«Дюнкерк
»). В фильме также заняты Том Харди
(«Табу
»), Сэм Нилл
(«Тюдоры
») и Хелен МакКрори
(«Глубокое синее море
»). В новых сериях к ним присоединятся Эдриан Броуди
(«Отель "Гранд Будапешт"
») и Айдан Гиллен
(«Игра престолов
»).
Четвёртый сезон «Острых козырьков»
выйдет в эфир 23 октября 2017 года
.
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