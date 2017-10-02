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Киллиан Мёрфи стреляет на боксёрском ринге в трейлере фильма «Острые козырьки»

2 октября
2017 год

Новости кино >>
2 октября 2017
В Сети появился трейлер четвёртого сезона драмы «Острые козырьки».



Фильм рассказывает о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века и многолюдной семье Шелби, одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Фирменным знаком группировки, промышлявшей грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия. Роль главного героя, Томаса Шелби, исполняет Киллиан МёрфиДюнкерк»). В фильме также заняты Том ХардиТабу»), Сэм НиллТюдоры») и Хелен МакКрориГлубокое синее море»). В новых сериях к ним присоединятся Эдриан Броуди Отель "Гранд Будапешт"») и Айдан ГилленИгра престолов»).

Четвёртый сезон «Острых козырьков» выйдет в эфир 23 октября 2017 года.
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персоны
Эдриан БроудиАйдан ГилленХелен МакКрориКиллиан МёрфиСэм НиллТом Харди
фильмы
Глубокое синее мореДюнкеркИгра престоловОстрые козырькиОтель «Гранд Будапешт»ТабуТюдоры

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