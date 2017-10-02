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Премьера трейлера французской биографической драмы «Дикарь»

2 октября
2017 год

Новости кино >>
2 октября 2017
На сайте kino-teatr.ru опубликован первый дублированный трейлер биографической драмы «Дикарь», посвящённой гениальному французскому живописцу Гогену.

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Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген (Венсан Кассель) отправляется на другой конец света. В 1891-ом году в поисках вдохновения и новых красок жизни художник оказывается на Таити. Там он встречает Техуру - дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.

Французская премьера фильма состоялась 20 сентября. В российский прокат «Дикарь» выходит 2 ноября 2017 года.
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