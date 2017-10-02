Премьера трейлера французской биографической драмы «Дикарь»

На сайте kino-teatr.ru
опубликован первый дублированный трейлер биографической драмы «Дикарь
», посвящённой гениальному французскому живописцу Гогену.
Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген (Венсан Кассель
) отправляется на другой конец света. В 1891-ом году в поисках вдохновения и новых красок жизни художник оказывается на Таити. Там он встречает Техуру - дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.
Французская премьера фильма состоялась 20 сентября. В российский прокат «Дикарь»
выходит 2 ноября 2017 года
.
обсуждение >>