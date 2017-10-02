Новый постер сериала «Очень странные дела» пугает тыквами

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Киллиан Мёрфи стреляет на боксёрском ринге в трейлере фильма «Острые козырьки»

Новости кино

IOWA и Серж Танкян записали саундтрек к фильму «Легенда о Коловрате»

Популярная певица рассказала о работе над масштабным российским фильмом и сотрудничестве с солистом System of a Down.