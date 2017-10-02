Новый постер сериала «Очень странные дела» пугает тыквами

Опубликован очередной постер второго сезона сериала «Очень странные дела
».
На постере персонаж Дэвида Харбора
с фонариком разглядывает жутковатое поле гниющих тыкв, символа Хэллоуина - идеальная шутка для шоу, которое выйдет в эфир накануне этого праздника. Кроме того, события фильма также будут происходить во время Хэллоуина, во время которого уместен и страх, и смех, и карнавальные переодевания.
Постер стал продолжением винтажной серии посвящений знаковым кинокартинам конца прошлого века, начатой в официальном твиттер-аккаунте сериала
в августе этого года. На опубликованных постерах персонажи «Очень странных дел» изображены в образах героев фильмов «Бегущий человек
», «Останься со мной
», «Кошмар на улице Вязов
», «Чужой
», «Воспламеняющая взглядом
», «Зловещие мертвецы
», «Челюсти
», «Балбесы
» и «Близкие контакты третьего вида
». Таким образом авторы устанавливают связь с классическими ужастиками, научной фантастикой и детскими фильмами, и подчёркивают время действия сериала, события которого разворачиваются в Америке 1980-х годов.
Премьера второго сезона «Очень странных дел» состоится на канале Netflix 27 октября 2017 года
.
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