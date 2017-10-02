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Новый постер сериала «Очень странные дела» пугает тыквами

2 октября
2017 год

Новости кино >>
2 октября 2017
Опубликован очередной постер второго сезона сериала «Очень странные дела».

Новый постер сериала «Очень странные дела» пугает тыквами

На постере персонаж Дэвида Харбора с фонариком разглядывает жутковатое поле гниющих тыкв, символа Хэллоуина - идеальная шутка для шоу, которое выйдет в эфир накануне этого праздника. Кроме того, события фильма также будут происходить во время Хэллоуина, во время которого уместен и страх, и смех, и карнавальные переодевания.

Постер стал продолжением винтажной серии посвящений знаковым кинокартинам конца прошлого века, начатой в официальном твиттер-аккаунте сериала в августе этого года. На опубликованных постерах персонажи «Очень странных дел» изображены в образах героев фильмов «Бегущий человек», «Останься со мной», «Кошмар на улице Вязов», «Чужой», «Воспламеняющая взглядом», «Зловещие мертвецы», «Челюсти», «Балбесы» и «Близкие контакты третьего вида». Таким образом авторы устанавливают связь с классическими ужастиками, научной фантастикой и детскими фильмами, и подчёркивают время действия сериала, события которого разворачиваются в Америке 1980-х годов.

Премьера второго сезона «Очень странных дел» состоится на канале Netflix 27 октября 2017 года.
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персоны
Дэвид Харбор
фильмы
БалбесыБегущий человекБлизкие контакты третьего видаВоспламеняющая взглядомЗловещие мертвецыКошмар на улице ВязовОстанься со мнойОчень странные делаЧелюстиЧужой

фотографии >>
Новый постер сериала «Очень странные дела» пугает тыквами фотографии
Новый постер сериала «Очень странные дела» пугает тыквами фотографии
Новый постер сериала «Очень странные дела» пугает тыквами фотографии
Новый постер сериала «Очень странные дела» пугает тыквами фотографии
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