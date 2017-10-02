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Джон Хэмм станет архангелом

2 октября
2017 год

Новости кино >>
2 октября 2017
Американский актёр Джон ХэммБезумцы», «Малыш на драйве») присоединился к актёрской команде сериала «Благие знамения», совместному проекту Amazon Studios и BBC Two.

Джон Хэмм станет архангелом

«Благие знамения» станут экранизацией одноимённого романа английских писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта, написанного в жанре юмористического фэнтэзи. По его сюжету, демон Кроули и ангел Азирафель пытаются предотвратить грядущий конец света, участвуя в воспитании будущего Антихриста. Главных героев сыграют Дэвид Теннант и Майкл Шин. Джону Хэмму предложена роль архангела Гавриила, как сообщает Deadline.

«Гавриил воплощение всего, чего нет у Азирафеля: он высокий, красивый, харизматичный и безупречно одетый. Нам повезло, что Джон Хэмм был свободен, учитывая, что он идеален для этой роли, ему можно просто быть собой. Нам повезло вдвойне, так как он поклонник книг и замечательный актер», - говорит Нил Гейман.

Сериал будет состоять из шести эпизодов и выйдет в эфир в 2019-м году.
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Терри ПратчеттДэвид ТеннантДжон ХэммМайкл Шин
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