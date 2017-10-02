Джон Хэмм станет архангелом

Американский актёр Джон Хэмм
(«Безумцы
», «Малыш на драйве
») присоединился к актёрской команде сериала «Благие знамения»
, совместному проекту Amazon Studios
и BBC Two
.
«Благие знамения» станут экранизацией одноимённого романа английских писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта
, написанного в жанре юмористического фэнтэзи. По его сюжету, демон Кроули и ангел Азирафель пытаются предотвратить грядущий конец света, участвуя в воспитании будущего Антихриста. Главных героев сыграют Дэвид Теннант
и Майкл Шин
. Джону Хэмму
предложена роль архангела Гавриила, как сообщает Deadline
.
«Гавриил воплощение всего, чего нет у Азирафеля: он высокий, красивый, харизматичный и безупречно одетый. Нам повезло, что Джон Хэмм был свободен, учитывая, что он идеален для этой роли, ему можно просто быть собой. Нам повезло вдвойне, так как он поклонник книг и замечательный актер»,
- говорит Нил Гейман.
Сериал будет состоять из шести эпизодов и выйдет в эфир в 2019-м году.
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