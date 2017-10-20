Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сергей Чирков и Михаил Горевой станут героями Чехова

20 октября
2017 год

Новости кино >>
20 октября 2017
Режиссер театра и кино Андрей Селиванов презентовал в музее Чехова свой новый проект «Путь на Остров каторжных» и показал одну из частей будущей ленты – короткометражку «Харонъ», одну из главных ролей в которой играет актер Сергей Чирков.

Сергей Чирков и Михаил Горевой станут героями Чехова

«Я счастлив, что мне удалось, наконец-то, реализовать мои давние мысли о произведениях Чехова на экране. Было несколько попыток, и только в этом году все начало складываться. Сама история оказалась намного сложнее , чем я ожидал, – где-то у костра в Сибири, в забытом Богом и людьми месте, беглые каторжники говорят о любви, о вере и решают гамлетовский вопрос: «Что лучше: склониться, пред ударами судьбы , иль надо оказать сопротивление...», – отметил режиссер.

Актер Сергей Чирков сыграл в фильме роль татарина Азата, который оказался в ссылке случайно.

«Я безумно благодарен Андрею Анатольевичу Селиванову за работу с этим материалом. Чехова нельзя переврать. Для меня самой главной задачей было не констатировать факт, а иметь что-то за словами. Мой худрук в театральном институте Сергей Васильевич Женовач говорил мне: пока учишься, играй Ставрогина, Глумова, Николая Ростова, Егора, потому что тебе никогда их не дадут больше играть. И он как в воду глядел, после того как я выпустился из ГИТИСа и до работе в «Хароне», я играл только ментов и влюбленных мальчиков», – рассказал Чирков.

Сергей Чирков и Михаил Горевой станут героями Чехова

В полнометражном фильме в одной из новелл главную роль сыграет актер Михаил Горевой. После просмотра «Харона» актер отметил, что картина «выполняет основную задачу – попадает в человеческую душу».

«В проекте «Путь на Остров каторжных» мы с большим вниманием отнеслись к авторским трактовкам, диалогам и общему духу первоисточника. Это классика в ее лучшем воплощении, по которой скучает кинозритель, перегруженный модными смешными кассовыми комедиями и компьютерными спецэффектами. Получилось очень качественное и атмосферное кино», – подчеркнули продюсеры фильма Юрий Ваксман и Александр Плотников.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Юрий ВаксманМихаил ГоревойАлександр Плотников (II)Андрей СеливановСергей Чирков

фотографии >>
Сергей Чирков и Михаил Горевой станут героями Чехова фотографии
Сергей Чирков и Михаил Горевой станут героями Чехова фотографии
Сергей Чирков и Михаил Горевой станут героями Чехова фотографии
Сергей Чирков и Михаил Горевой станут героями Чехова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Даниэль Дарьё
17 октября ушла из жизни французская актриса Даниэль Дарьё.
Дмитрий Марьянов
15 октября скончался актёр Дмитрий Марьянов.
Марьяна Цареградская
Ушла из жизни актриса Марьяна Цареградская

День рождения >>

Виталий Альшанский
Павел Галич
Игорь Горбачёв
Евгения Козырева
Бакен Кыдыкеева
Людмила Макарова
Снежана Прудько
Мария Сагайдак
Гиви Тохадзе
Роже Анен
Томаш Дедек
Элиане Жардини
Джон Красински
Луиджи Ло Кашио
Бела Лугоши
Вигго Мортенсен
все родившиеся 20 октября >>

Афиша кино >>

Дом призраков
триллер, фильм ужасов
США, Филиппины, 2017
Голем
мистика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 2017
Геошторм
боевик, научная фантастика, триллер, фильм-катастрофа
США, 2017
Двуличный любовник
драма, триллер, эротика
Франция, 2017
Последний богатырь
комедия, сказка
Россия, 2017
Ferrari 312B
исторический фильм, спортивный фильм
Италия, 2017
Реальный Рокки
биография, драма, спортивный фильм
США, 2016
Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
приключения, семейное кино
Испания, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью