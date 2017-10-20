Сергей Чирков и Михаил Горевой станут героями Чехова

Режиссер театра и кино Андрей Селиванов
презентовал в музее Чехова свой новый проект «Путь на Остров каторжных»
и показал одну из частей будущей ленты – короткометражку «Харонъ»
, одну из главных ролей в которой играет актер Сергей Чирков
.
«Я счастлив, что мне удалось, наконец-то, реализовать мои давние мысли о произведениях Чехова на экране. Было несколько попыток, и только в этом году все начало складываться. Сама история оказалась намного сложнее , чем я ожидал, – где-то у костра в Сибири, в забытом Богом и людьми месте, беглые каторжники говорят о любви, о вере и решают гамлетовский вопрос: «Что лучше: склониться, пред ударами судьбы , иль надо оказать сопротивление...»
, – отметил режиссер.
Актер Сергей Чирков сыграл в фильме роль татарина Азата, который оказался в ссылке случайно.
«Я безумно благодарен Андрею Анатольевичу Селиванову за работу с этим материалом. Чехова нельзя переврать. Для меня самой главной задачей было не констатировать факт, а иметь что-то за словами. Мой худрук в театральном институте Сергей Васильевич Женовач говорил мне: пока учишься, играй Ставрогина, Глумова, Николая Ростова, Егора, потому что тебе никогда их не дадут больше играть. И он как в воду глядел, после того как я выпустился из ГИТИСа и до работе в «Хароне», я играл только ментов и влюбленных мальчиков»
, – рассказал Чирков.
В полнометражном фильме в одной из новелл главную роль сыграет актер Михаил Горевой
. После просмотра «Харона» актер отметил, что картина «выполняет основную задачу – попадает в человеческую душу».
«В проекте «Путь на Остров каторжных» мы с большим вниманием отнеслись к авторским трактовкам, диалогам и общему духу первоисточника. Это классика в ее лучшем воплощении, по которой скучает кинозритель, перегруженный модными смешными кассовыми комедиями и компьютерными спецэффектами. Получилось очень качественное и атмосферное кино»
, – подчеркнули продюсеры фильма Юрий Ваксман
и Александр Плотников
.
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