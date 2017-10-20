Музей кино обосновался на ВДНХ

У Музея кино
, основанного в 1989 году, появилось собственное здание – он разместился в павильоне № 36 на ВДНХ в Москве. Церемония открытия музея с участием министра культуры РФ Владимира Мединского
, мэра Москвы Сергея Собянина
и председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова
состоялась вечером 19 октября
, сообщает Interfax.
«Спасибо Сергею Семёновичу за прекрасный павильон, который мы получили. У нас налажено очень хорошее сотрудничество с ВДНХ. На наших глазах ВДНХ превратилась из недоделанного оптового рынка, куда страшно было зайти, в одну из самых притягательных и интересных точек на культурной карте Москвы», –
выразил благодарность Мединский.
«Территория ВДНХ становится не только выставочной, развлекательной и прогулочной территорией, но и территорией музеев. Уже шесть музеев работают на территории ВДНХ, ещё десять планируются в ближайшее время к открытию. С новосельем вас!» –
поздравил Собянин.
«Перед нами стоит задача - в Ялте обязательно сделать филиал музея - Музей русского кино. Ялта - это Мекка русского кино», –
выразил надежду Михалков.
Последние несколько лет фондовые хранилища музея размещались на территории киноконцерна «Мосфильм», а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходили на различных площадках Москвы. Что касается павильона номер 36, построенного ещё в начале 50-х годов и расположенного вблизи ресторана «Золотой колос», то работы по его капремонту и приспособлению под музейные нужды начались весной 2016 года.
В постоянной экспозиции обновлённого Музея кино представлены костюмы героев фильмов, фотографии со съёмочных площадок, афиши и плакаты кинолент разных лет, диафильмы, эскизы, кино-фототехника, живопись, рукописи и другие экспонаты. Помимо экспозиции, на площадке разместились три кинозала, где будут проходить различные показы, творческие мастер-классы и встречи. Также частью музея стал научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна
, в котором посетители могут увидеть подлинные личные вещи режиссёра, его рисунки и рукописи. Музей кино на ВДНХ открыт для всех желающих с 20 октября
.
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