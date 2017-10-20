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В Сочи состоялась церемония награждения кинопремии TransformNation Film Awards

20 октября
2017 год

Новости кино >>
20 октября 2017
19 октября на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, проходящем в Сочи, состоялась церемония награждения первой международной кинопремии TransformNation Film Awards.

«Раненый ангел»

Обладателем главного приза, которого определили зрители, стал казахстанский режиссёр Эмир Байгазин с картиной «Раненый ангел» о жизни подростков. Эта же лента была отмечена в номинации «За внимание к проблемам и мечтам молодого поколения» экспертным советом во главе с Фёдором Бондарчуком.

Фильм нигерийского режиссёра Абба Макама «Зелёный белый зелёный» получил приз «За отражение культурного разнообразия современного мира и уважение к населяющим его народам». «Зоологии» Ивана Твердовского досталась награда «За безграничное внимание к людям, преодолевающим границы». «За прямой разговор о вызовах современности» был отмечен «Вкус риса» китайского режиссёра Пенг Фей Сонг. «Ньютону» Амита Масуркара из Индии вручили приз «За укрепление общечеловеческих ценностей и пропаганду лучших человеческих качеств».
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