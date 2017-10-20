В Сочи состоялась церемония награждения кинопремии TransformNation Film Awards

19 октября
на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов
, проходящем в Сочи, состоялась церемония награждения первой международной кинопремии TransformNation Film Awards
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Обладателем главного приза, которого определили зрители, стал казахстанский режиссёр Эмир Байгазин
с картиной «Раненый ангел»
о жизни подростков. Эта же лента была отмечена в номинации «За внимание к проблемам и мечтам молодого поколения»
экспертным советом во главе с Фёдором Бондарчуком
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Фильм нигерийского режиссёра Абба Макама «Зелёный белый зелёный»
получил приз «За отражение культурного разнообразия современного мира и уважение к населяющим его народам»
. «Зоологии» Ивана Твердовского
досталась награда «За безграничное внимание к людям, преодолевающим границы»
. «За прямой разговор о вызовах современности»
был отмечен «Вкус риса»
китайского режиссёра Пенг Фей Сонг
. «Ньютону» Амита Масуркара
из Индии вручили приз «За укрепление общечеловеческих ценностей и пропаганду лучших человеческих качеств»
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