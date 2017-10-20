Завершились съёмки фильма Наталии Мещаниновой «Сердце мира»

По сюжету фильма Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки – это его жизнь. Живёт он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверьё, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берётся за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного – стать частью этой семьи.
«На сегодняшний день проект является ко-продукцией России и Литвы, и мы находимся в поиске третьего иностранного партнёра, чтобы минимизировать финансовые риски. Нам очень понравился сценарий, и мы сразу поверили в этот проект. В фильме исследуется одна из главных проблем современной цивилизации, ставшая причиной множества гуманитарных катастроф в двадцатом веке – стремление интерпретировать чужое мировоззрение и чужие проблемы через призму собственных ценностей; принуждение к субъективно понимаемому "добру"; деятельное и разрушительное вторжение в хрупкую экосистему иных этнокультурных и социальных измерений под флагом борьбы за чьи-либо права, без понимания того, что на самом деле необходимо тем, кому ты пытаешься помочь и как это повлияет на всех остальных. В центре сюжета – испытательно-тренировочная станция для охотничьих собак, место уникальное, живущее по своему, очень простому и ясному укладу. В кино никогда не показывали внутреннюю жизнь таких станций, особенно с учётом того, что подобные заведения, где натаскивают охотничьих собак, запрещены в большинстве стран. Эта локация очень точно работает на раскрытие внутреннего мира главного героя Егора – современного Маугли, которому гораздо проще дарить свою нежность и заботу животным, чем людям», – рассказала о фильме продюсер Наталья Дрозд.
фото: Пресс-служба компании «Наше кино»
«У меня есть племянник Олег. Он в каком-то смысле является прототипом нашего главного героя. Так случилось в его жизни, что он был совершенно не нужен своей семье и оказался на улице, затем в приёмнике, затем в детдоме и далее-далее-далее... Я часто думаю о нём. Думаю о том, что если бы я не была на тот момент маленькой и глупой – смогла бы я сделать что-то вопреки стереотипу и в ответ на его ужасные поступки сказать: "Ты не один, давай вместе разрулим". "Сердце мира" – это моя попытка в какой-то степени исправить судьбу Олегу посредством кино. То есть – создать такого героя, который не смог простить мать, не смог повзрослеть, не смог справиться со своим страхом, гневом, обидами – но в его жизни появляются люди, семья, которая его не бросает. И у него есть шанс всё-таки излечиться. Это очень важный разговор для меня. Есть боль – и с ней можно попробовать сладить. Как самому герою, так и людям рядом с ним. "Плохое прошлое" – это ещё не судьба и не диагноз. Это прошлое. А можно помочь создать то настоящее, которое даст человеку возможность вынырнуть из своего страшного колодца. В работе над сценарием я всё время думала, каким таким непрямым образом можно показать "недоласканность" героя. И тогда появился этот удивительно-ласковый мир животных. В моей семье много животных, особенно собак. И про такие испытательные станции мы хорошо знаем. Я осознанно решила ввести в кино это неоднозначное отношение к тому, что такое охота, притравка, лисы, живущие в неволе, охотничьи собаки. Как они друг с другом взаимодействуют. И что всё оказывается совершенно не так, как кажется постороннему взгляду... Стоит сказать, что в нашем кино вообще нет правых и виноватых, нет добрых и злых. Все люди находятся в поле своей собственной субъективной правоты (а реальность вообще не бывает объективной)», – рассказала об идее своей новой работы Наталия Мещанинова.
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