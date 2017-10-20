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Завершились съёмки фильма Наталии Мещаниновой «Сердце мира»

20 октября
2017 год

Новости кино >>
20 октября 2017
Наталия Мещанинова завершает съёмки новой картины «Сердце мира» производства кинокомпании СТВ, сообщает пресс-служба компании «Наше кино».

Завершились съёмки фильма Наталии Мещаниновой «Сердце мира»
фото: Пресс-служба компании «Наше кино»

По сюжету фильма Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки – это его жизнь. Живёт он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверьё, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берётся за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного – стать частью этой семьи.

«На сегодняшний день проект является ко-продукцией России и Литвы, и мы находимся в поиске третьего иностранного партнёра, чтобы минимизировать финансовые риски. Нам очень понравился сценарий, и мы сразу поверили в этот проект. В фильме исследуется одна из главных проблем современной цивилизации, ставшая причиной множества гуманитарных катастроф в двадцатом веке – стремление интерпретировать чужое мировоззрение и чужие проблемы через призму собственных ценностей; принуждение к субъективно понимаемому "добру"; деятельное и разрушительное вторжение в хрупкую экосистему иных этнокультурных и социальных измерений под флагом борьбы за чьи-либо права, без понимания того, что на самом деле необходимо тем, кому ты пытаешься помочь и как это повлияет на всех остальных. В центре сюжета – испытательно-тренировочная станция для охотничьих собак, место уникальное, живущее по своему, очень простому и ясному укладу. В кино никогда не показывали внутреннюю жизнь таких станций, особенно с учётом того, что подобные заведения, где натаскивают охотничьих собак, запрещены в большинстве стран. Эта локация очень точно работает на раскрытие внутреннего мира главного героя Егора – современного Маугли, которому гораздо проще дарить свою нежность и заботу животным, чем людям», – рассказала о фильме продюсер Наталья Дрозд.

Завершились съёмки фильма Наталии Мещаниновой «Сердце мира»
фото: Пресс-служба компании «Наше кино»

«У меня есть племянник Олег. Он в каком-то смысле является прототипом нашего главного героя. Так случилось в его жизни, что он был совершенно не нужен своей семье и оказался на улице, затем в приёмнике, затем в детдоме и далее-далее-далее... Я часто думаю о нём. Думаю о том, что если бы я не была на тот момент маленькой и глупой – смогла бы я сделать что-то вопреки стереотипу и в ответ на его ужасные поступки сказать: "Ты не один, давай вместе разрулим". "Сердце мира" – это моя попытка в какой-то степени исправить судьбу Олегу посредством кино. То есть – создать такого героя, который не смог простить мать, не смог повзрослеть, не смог справиться со своим страхом, гневом, обидами – но в его жизни появляются люди, семья, которая его не бросает. И у него есть шанс всё-таки излечиться. Это очень важный разговор для меня. Есть боль – и с ней можно попробовать сладить. Как самому герою, так и людям рядом с ним. "Плохое прошлое" – это ещё не судьба и не диагноз. Это прошлое. А можно помочь создать то настоящее, которое даст человеку возможность вынырнуть из своего страшного колодца. В работе над сценарием я всё время думала, каким таким непрямым образом можно показать "недоласканность" героя. И тогда появился этот удивительно-ласковый мир животных. В моей семье много животных, особенно собак. И про такие испытательные станции мы хорошо знаем. Я осознанно решила ввести в кино это неоднозначное отношение к тому, что такое охота, притравка, лисы, живущие в неволе, охотничьи собаки. Как они друг с другом взаимодействуют. И что всё оказывается совершенно не так, как кажется постороннему взгляду... Стоит сказать, что в нашем кино вообще нет правых и виноватых, нет добрых и злых. Все люди находятся в поле своей собственной субъективной правоты (а реальность вообще не бывает объективной)», – рассказала об идее своей новой работы Наталия Мещанинова.

Сценарий написала сама Мещанинова при участии Бориса Хлебникова и исполнителя главной роли Степана Девонина. В картине также заняты актёры Дмитрий Поднозов, Яна Сексте, Екатерина Васильева, Евгений Сытый и Витя Ободков. Кроме того, были задействованы лисы, олени и собаки агентства Animal Art. Съёмки начались в середине сентября и проходили в Ленинградской области, Псковской области и в городе Себеж.
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Завершились съёмки фильма Наталии Мещаниновой «Сердце мира» фотографии
Завершились съёмки фильма Наталии Мещаниновой «Сердце мира» фотографии
Завершились съёмки фильма Наталии Мещаниновой «Сердце мира» фотографии
Завершились съёмки фильма Наталии Мещаниновой «Сердце мира» фотографии
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