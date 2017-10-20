Мила Кунис выступит продюсером сериала ABC о домохозяйке-детективе

ревью

Викторианский детектив с претензией на готику и слэшер

«Голем»: Маркса на вас нет

Интервью

Федор Добронравов: «Все мои родственники и близкие из деревни, в этих простых людях - соль нашей земли»

Народный артист о спектакле «Чудики», городе и деревне и новых проектах