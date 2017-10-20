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Мила Кунис выступит продюсером сериала ABC о домохозяйке-детективе

20 октября
2017 год

Новости кино >>
20 октября 2017
Компания Милы Кунис Orchard Farm Productions и исполнительный продюсер «Анатомии страсти» Уильям Харпер создадут для телеканала ABC семейную драму с элементами детектива.

Мила Кунис

Согласно Deadline, сценарий к сериалу напишет сам Харпер, а посвящён он будет домохозяйке, которую игнорируют муж и повзрослевшая дочь. Но всё меняется, когда в её жизни появляется новый сосед — частный детектив. Недолго думая, она становится его помощницей и меняется к лучшему.

Других подробностей об этом безымянном проекте пока неизвестно.
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