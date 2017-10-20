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Ванесса Хадженс и Аннали Эшфорд пришли ко «Второму акту»

20 октября
2017 год

Новости кино >>
20 октября 2017
Ванесса Хадженс и Аннали Эшфорд присоединились к Дженнифер Лопес в романтической комедии «Второй акт» (Second Act), сообщает Empire.

Ванесса Хадженс и Аннали Эшфорд пришли ко «Второму акту»

Лопес предстанет в образе женщины, работающей в большом магазине, которую не волнует карьерный рост. Однажды она получает шанс доказать большому рекламному агентству, что её уличные умения ничуть не хуже того, чему обучают в колледже.

Хадженс досталась роль молодого исполнительного директора Зои, а Эшфорд сыграет персонажа по имени Хильди. Компанию актрисам также составит Лиа Римини.

Питер Сигал поставит картину для STX Films по сценарию Элейн Голдсмит-Томас и Джастина Закхема. Съёмки начнутся в Нью-Йорке в конце октября.
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