Ванесса Хадженс и Аннали Эшфорд пришли ко «Второму акту»

Ванесса Хадженс
и Аннали Эшфорд
присоединились к Дженнифер Лопес
в романтической комедии «Второй акт»
(Second Act), сообщает Empire.
Лопес предстанет в образе женщины, работающей в большом магазине, которую не волнует карьерный рост. Однажды она получает шанс доказать большому рекламному агентству, что её уличные умения ничуть не хуже того, чему обучают в колледже.
Хадженс досталась роль молодого исполнительного директора Зои, а Эшфорд сыграет персонажа по имени Хильди. Компанию актрисам также составит Лиа Римини
.
Питер Сигал
поставит картину для STX Films по сценарию Элейн Голдсмит-Томас
и Джастина Закхема
. Съёмки начнутся в Нью-Йорке в конце октября.
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