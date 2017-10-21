Джиллиан Андерсон и Кристину Хендрикс подозревают в убийстве

Компания Capella Film 2 ноября выпускает в российский прокат фильм «Скрюченный домишко» по роману Агаты Кристи. Кино-театр.ру предлагает вашему вниманию дублированный трейлер картины.
По сюжету ленты свадьбу Софии и Чарльза срывает семейная трагедия: кто-то из домочадцев отравил дедушку невесты — владельца миллиардного состояния. Взявшись за расследование, Чарльз выясняет, что мотив мог быть у всех, даже у невесты. Главные роли исполнили Кристина Хендрикс, Джиллиан Андерсон и Гленн Клоуз.
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