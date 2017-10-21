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Антон Макарский стал Царевичем Иваном

21 октября
2017 год

Новости кино >>
21 октября 2017
На новогодние праздники – 1 января 2018 года – в российский прокат выйдет анимационная комедия «Чудо-Юдо», главных героев которой озвучили Антон Макарский, Ирина Медведева и Наталия Медведева, сообщает пресс-служба компании «Кинофирма», занимающейся производством мультфильма.

Антон Макарский стал Царевичем Иваном

Сказка рассказывает о том, как Царевич Иван (Макарский) отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо (Наталия Медведева). А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет его себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары (Ирина Медведева). На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.

Режиссером мультфильма стал дебютант Артем Лукичев, а продюсерами выступили Роман Борисевич, работавший над фильмами Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова, и Василий Ровенский, на счету которого комедии «Привычка расставаться», «Одноклассницы» и «Суперплохие».
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персоны
Роман БорисевичАнтон МакарскийИрина МедведеваНаталия Медведева (III)Василий Ровенский
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Чудо-Юдо

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Антон Макарский стал Царевичем Иваном фотографии
Антон Макарский стал Царевичем Иваном фотографии
Антон Макарский стал Царевичем Иваном фотографии
Антон Макарский стал Царевичем Иваном фотографии
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