Антон Макарский стал Царевичем Иваном

На новогодние праздники – 1 января 2018 года – в российский прокат выйдет анимационная комедия «Чудо-Юдо», главных героев которой озвучили Антон Макарский
, Ирина Медведева
и Наталия Медведева
, сообщает пресс-служба компании «Кинофирма», занимающейся производством мультфильма.
Сказка рассказывает о том, как Царевич Иван (Макарский) отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо (Наталия Медведева). А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет его себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары (Ирина Медведева). На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.
Режиссером мультфильма стал дебютант Артем Лукичев
, а продюсерами выступили Роман Борисевич
, работавший над фильмами Алексея Попогребского
и Бориса Хлебникова
, и Василий Ровенский
, на счету которого комедии «Привычка расставаться»
, «Одноклассницы»
и «Суперплохие»
.
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