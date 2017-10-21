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В финал шоу «Быть или не быть 2» вышли 36 сериалов

21 октября
2017 год

Новости кино >>
21 октября 2017
Телеканал ТВ-3 поделился статистикой вышедших в финал шоу «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам» проектов. По данным пресс-службы канала, в итоге мы увидим 36 пилотов со всей страны – «от Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону до Абакана и Улан-Удэ».

В финал шоу «Быть или не быть 2» вышли 36 сериалов

«Изначально планировалось, что в финальной стадии примут участие 25 проектов, но в связи с тем, что конкурс привлек большое внимание, а хороших работ оказалось больше, чем рассчитывали организаторы, в эфир канала ТВ-3 попадут 35 победивших в голосовании «пилотов». Ещё один проект, «Папа 2.0», выбрал партнёр шоу, социальная сеть «ВКонтакте», – отмечает пресс-служба.

По ее информации, зрителей второго сезона «Быть или не быть» ждёт большое разнообразие жанров – от мистического триллера до комедии, а среди режиссёров нашлось вместо всем: и любителям, и Фёдору Бондарчуку. Всего в проекте со своими заявками приняли участие более 200 кинематографистов из всех регионов России, а также из Беларуси и Великобритании.

«Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам» стартует на ТВ-3 в декабре. Выбранные зрителями видеозаявки сериалов покажут в эфире канала. Их оценит экспертное жюри, в состав которого вошли профессионалы и звёзды кино- и телеиндустрии: продюсеры Валерий Тодоровский и Игорь Толстунов, режиссёры Жора Крыжовников, Анна Меликян, Борис Хлебников, Александр Котт, Пётр Буслов, актёры Александр Петров, Мария Шалаева, Ирина Горбачёва и Кирилл Плетнёв. Ведущие шоу – продюсер, режиссёр и актёр Александр Незлобин и актёр, сценарист и продюсер Денис Косяков.

Авторы проектов приедут на съёмки программы в Москву и получат шанс лично познакомиться с экспертами и обсудить с ними перспективы своих работ. Создатели как минимум одного из проектов, который получит больше всего голосов экспертов, телезрителей и пользователей сети «ВКонтакте», подпишут контракт с ТВ-3 на производство профессиональной пилотной серии или сериала (в случае, если заявка уже представляла собой профессиональный пилот).
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персоны
Фёдор БондарчукПётр БусловИрина ГорбачёваДенис КосяковАлександр КоттЖора КрыжовниковАнна МеликянАлександр НезлобинАлександр Петров (III)Кирилл ПлетнёвВалерий ТодоровскийИгорь ТолстуновБорис ХлебниковМария Шалаева

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