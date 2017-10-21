Александр Яценко признан лучшим актером на фестивале в Чикаго

Актер Александр Яценко
, сыгравший в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова
, признан исполнителем лучшей мужской роли на 53-м Международном кинофестивале в Чикаго, сообщает пресс-служба компании СТВ, участвовавшей в производстве «Аритмии».
Главным призом отмечена аргентинская лента «Вроде как семья»
, лучшими режиссерами названы поляки Иоанна Кос-Краузе
и Кшишфтоф Краузе
за фильм «Птицы поют в Кигали»
, женские актерские награды получили сыгравшие главные роли в этом фильме Ювита Будник
и Элиан Умугире.
Призом жюри была отмечена картина «Фелисите» Алена Гомеса
.
Фильм «Аритмия» был победителем фестиваля «Кинотавр». Яценко также получил актерскую награду на смотре в Карловых Варах. В российский прокат «Аритмия» вышла 12 октября.
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