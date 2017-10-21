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Александр Яценко признан лучшим актером на фестивале в Чикаго

21 октября
2017 год

Новости кино >>
21 октября 2017
Актер Александр Яценко, сыгравший в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова, признан исполнителем лучшей мужской роли на 53-м Международном кинофестивале в Чикаго, сообщает пресс-служба компании СТВ, участвовавшей в производстве «Аритмии».

Александр Яценко признан лучшим актером на фестивале в Чикаго

Главным призом отмечена аргентинская лента «Вроде как семья», лучшими режиссерами названы поляки Иоанна Кос-Краузе и Кшишфтоф Краузе за фильм «Птицы поют в Кигали», женские актерские награды получили сыгравшие главные роли в этом фильме Ювита Будник и Элиан Умугире. Призом жюри была отмечена картина «Фелисите» Алена Гомеса.

Фильм «Аритмия» был победителем фестиваля «Кинотавр». Яценко также получил актерскую награду на смотре в Карловых Варах. В российский прокат «Аритмия» вышла 12 октября.
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АритмияПтицы поют в Кигали

обсуждение >>
№ 1
Бирюз@ (Питер)   21.10.2017 - 23:16
"Аритмия"? Александр Яценко? Семнадцатая награда, начиная с Кинотавра, включая международные фестивали? Не, не слышали... (Апсуждение расийских фильмов kino-teatr.ru) А если серьезно, наши поздравления... читать далее>>
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