Билл Найи станет художником и отправится в Италию

Звезда «Реальной любви»
, «Рок-волны»
и «Гарри Поттера» Билл Найи
сыграет главную роль в режиссерском дебюте актера Джемса Д'Арси «Сделано в Италии»
, сообщает Empire
.
Найи исполнит роль лондонского художника, который уже давно не общается со своим сыном, но вынужден вместе с ним поехать в Италию, чтобы продать дом, унаследованный после смерти жены. Сына сыграет Джек Лауден
, которого недавно зрители могли видеть в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк»
.
Съемки картины начнутся в следующем году, пройдут они в Лондоне и Тоскане. Дата выхода картины пока не сообщается.
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