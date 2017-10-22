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Билл Найи станет художником и отправится в Италию

22 октября
2017 год

Новости кино >>
22 октября 2017
Звезда «Реальной любви», «Рок-волны» и «Гарри Поттера» Билл Найи сыграет главную роль в режиссерском дебюте актера Джемса Д'Арси «Сделано в Италии», сообщает Empire.

Билл Найи станет художником и отправится в Италию

Найи исполнит роль лондонского художника, который уже давно не общается со своим сыном, но вынужден вместе с ним поехать в Италию, чтобы продать дом, унаследованный после смерти жены. Сына сыграет Джек Лауден, которого недавно зрители могли видеть в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Съемки картины начнутся в следующем году, пройдут они в Лондоне и Тоскане. Дата выхода картины пока не сообщается.
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