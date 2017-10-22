Фильм «Жги!» Кирилла Плетнева выйдет в прокат в декабре

Полнометражный режиссерский дебют Кирилла Плетнева «Жги!»
выйдет на российские экраны 7 декабря, сообщает пресс-служба российского Disney, который займется прокатом картины.
Фильм рассказывает о надсмотрщице женской колонии, которой выпал шанс изменить свою судьбу. Она готовится принять участие в главном песенном шоу страны, помогает ей в этом одна из заключенных, бывшая оперная певица.
Главные роли в ленте сыграли Инга Оболдина
и Виктория Исакова
. Премьера фильма прошла в июне на 28-м Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр», где Оболдина была отмечена наградой за лучшую женскую роль.
обсуждение >>