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Фильм «Жги!» Кирилла Плетнева выйдет в прокат в декабре

22 октября
2017 год

Новости кино >>
22 октября 2017
Полнометражный режиссерский дебют Кирилла Плетнева «Жги!» выйдет на российские экраны 7 декабря, сообщает пресс-служба российского Disney, который займется прокатом картины.

Фильм «Жги!» Кирилла Плетнева выйдет в прокат в декабре

Фильм рассказывает о надсмотрщице женской колонии, которой выпал шанс изменить свою судьбу. Она готовится принять участие в главном песенном шоу страны, помогает ей в этом одна из заключенных, бывшая оперная певица.

Главные роли в ленте сыграли Инга Оболдина и Виктория Исакова. Премьера фильма прошла в июне на 28-м Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр», где Оболдина была отмечена наградой за лучшую женскую роль.
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персоны
Виктория ИсаковаИнга ОболдинаКирилл Плетнёв
фильмы
Жги!

обсуждение >>
№ 1
Айч   22.10.2017 - 16:22
Хотелось другой фильм увидеть с Владимиром Ильиным, жаль нет в афише. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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