Наоми Уоттс окажется в «кровавом лете Сэма»

Актриса Наоми Уоттс
сыграет главную роль в психологическом триллере «Час волка»
режиссера и сценариста Алистера Бэнкса Гриффина
, сообщает Deadline
.
Фильм расскажет про активистку 1960-х, которая оставив свою деятельность, живет в одиночестве в Южном Бронксе и пытается справиться со своими психологическими проблемами. Действие картины будет происходить в так называемом «кровавом лете Сэма» 1977 года, когда в Нью-Йорке совершал убийства серийный маньяк Дэвид Берковиц.
Производством проекта займется компания Bradley Pilz Productions, Уоттс также выступит в качестве исполнительного продюсера. Съемки фильма начнутся уже в этом году. Проект также будет представлен для продаж на Американском кинорынке в ноябре.
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