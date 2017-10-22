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Наоми Уоттс окажется в «кровавом лете Сэма»

22 октября
2017 год

Новости кино >>
22 октября 2017
Актриса Наоми Уоттс сыграет главную роль в психологическом триллере «Час волка» режиссера и сценариста Алистера Бэнкса Гриффина, сообщает Deadline.

Наоми Уоттс окажется в «кровавом лете Сэма»

Фильм расскажет про активистку 1960-х, которая оставив свою деятельность, живет в одиночестве в Южном Бронксе и пытается справиться со своими психологическими проблемами. Действие картины будет происходить в так называемом «кровавом лете Сэма» 1977 года, когда в Нью-Йорке совершал убийства серийный маньяк Дэвид Берковиц.

Производством проекта займется компания Bradley Pilz Productions, Уоттс также выступит в качестве исполнительного продюсера. Съемки фильма начнутся уже в этом году. Проект также будет представлен для продаж на Американском кинорынке в ноябре.
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