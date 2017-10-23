«Частный детектив Магнум» вернётся на экраны

Зрителей ожидает новая встреча с полюбившимся героем сериала 1980-х «Частный детектив Магнум»
, но без Тома Селлека
.
Согласно THR, сценарий перезапуска для CBS напишут Питер М. Ленков
и Эрик Гуггенхейм
(«Гавайи 5.0»
).
События вновь развернутся на Гавайях вокруг бывшего морпеха Томаса Магнума, решившего переквалифицироваться в частного детектива после того, как вернулся из Афганистана. Работает он не один, а с тремя помощниками: бывшии агентом MI:6 Джульеттой Хиггинс и друзьями-ветеранами Теодором Кельвином и Орвиллом Райтом.
Исполнительными продюсерами будущего сериала числятся Джон Дэвис
(«Агенты А.Н.К.Л.»
) и Джон Фокс
(«Джой»
). О других деталях проекта пока ничего неизвестно, кроме того, что Том Селлек из-за занятости не сможет принять в нём участие.
обсуждение >>