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«Частный детектив Магнум» вернётся на экраны

23 октября
2017 год

Новости кино >>
23 октября 2017
Зрителей ожидает новая встреча с полюбившимся героем сериала 1980-х «Частный детектив Магнум», но без Тома Селлека.

«Частный детектив Магнум»

Согласно THR, сценарий перезапуска для CBS напишут Питер М. Ленков и Эрик Гуггенхейм («Гавайи 5.0»).

События вновь развернутся на Гавайях вокруг бывшего морпеха Томаса Магнума, решившего переквалифицироваться в частного детектива после того, как вернулся из Афганистана. Работает он не один, а с тремя помощниками: бывшии агентом MI:6 Джульеттой Хиггинс и друзьями-ветеранами Теодором Кельвином и Орвиллом Райтом.

Исполнительными продюсерами будущего сериала числятся Джон Дэвис («Агенты А.Н.К.Л.») и Джон Фокс («Джой»). О других деталях проекта пока ничего неизвестно, кроме того, что Том Селлек из-за занятости не сможет принять в нём участие.
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