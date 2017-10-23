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Джеймс Ван завершил съёмки «Аквамена»

23 октября
2017 год

Новости кино >>
23 октября 2017
Завершились съёмки кинокомикса DC «Аквамен».

Джеймс Ван завершил съёмки «Аквамена»

Этой новостью поделился в твиттере режиссёр картины Джеймс Ван с комментарием: «Святая скумбрия! Это финальная и главная фотография из "Аквамена"! Благодарим вас за потрясающий актёрский состав и команду». Исполнитель заглавной роли Джейсон Момоа также не остался в стороне, опубликовав несколько фото со съёмочной площадки.

Лента посвящена Артуру Карри (Момоа) ‒ сыну работника маяка Тома Карри (Темуера Моррисон) и Атланны, королевы Атлантиды (Николь Кидман). Мать на смертном одре рассказала ему о том, что он будущий повелитель семи морей, а отец помог стать супергероем.

Сценарий написал Уилл Билл по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса. В актёрском ансамбле также числятся Эмбер Херд, Дольф Лундгрен, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон, Луди Лин и Яхья Абдул-Марин II. Фильм выйдет в прокат 20 декабря 2018 года.
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Джеймс Ван завершил съёмки «Аквамена» фотографии
Джеймс Ван завершил съёмки «Аквамена» фотографии
Джеймс Ван завершил съёмки «Аквамена» фотографии
Джеймс Ван завершил съёмки «Аквамена» фотографии
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