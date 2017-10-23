Джеймс Ван завершил съёмки «Аквамена»

Завершились съёмки кинокомикса DC «Аквамен»
.
Этой новостью поделился в твиттере
режиссёр картины Джеймс Ван
с комментарием: «Святая скумбрия! Это финальная и главная фотография из "Аквамена"! Благодарим вас за потрясающий актёрский состав и команду»
. Исполнитель заглавной роли Джейсон Момоа
также не остался в стороне, опубликовав несколько фото со съёмочной площадки.
Лента посвящена Артуру Карри (Момоа) ‒ сыну работника маяка Тома Карри (Темуера Моррисон
) и Атланны, королевы Атлантиды (Николь Кидман
). Мать на смертном одре рассказала ему о том, что он будущий повелитель семи морей, а отец помог стать супергероем.
Сценарий написал Уилл Билл
по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса
. В актёрском ансамбле также числятся Эмбер Херд
, Дольф Лундгрен
, Уиллем Дефо
, Патрик Уилсон
, Луди Лин
и Яхья Абдул-Марин II
. Фильм выйдет в прокат 20 декабря 2018
года.
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