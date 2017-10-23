Российское кино побило собственный рекорд

Совокупные сборы российских кинокартин на 23 октября превысили рекордные показатели всего 2016-го, объявленного Годом российского кино, сообщается на официальном сайте Фонда кино.
В прошлом году отечественные фильмы установили рекорд как по кассовым сборам – 8 миллиардов 600 миллионов рублей, так и по количеству зрителей – 35 миллионов 200 тысяч человек. Но 2017-й перенял первенство. На данный момент сборы превысили отметку в 8,7 млрд рублей, а количество зрителей составило 36 млн человек. Следовательно, доля российского кино от совокупных сборов составила 20,6%, а доля от совокупной посещаемости кинотеатров – 21,4%. Следует отметить, что всего в отечественный прокат с января текущего года вышло 88 кинолент, а увеличению доли российского кино способствовал успешный прокат фильмов «Викинг»
, «Притяжение»
, «Время первых»
, «Салют-7»
, «Большой»
и «Гоголь. Начало»
.
«Я очень рад, что мы вышли на такие показатели, и мне кажется очень важным, что это произошло не только за счёт масштабных проектов и комедий, которые традиционно являются "локомотивом" кассовых сборов, но и благодаря разнообразию тем, жанров, форматов. Зрители охотно смотрели и исторический эпос "Викинг", и оба наших космических фильма "Салют-7" и "Время первых", и сай-фай драму "Притяжение" Фёдора Бондарчука, и семейные драмы "Аритмия" Бориса Хлебникова (главный приз "Кинотавра"), "Нелюбовь" Андрея Звягинцева (приз жюри Каннского фестиваля), и российскую анимацию. Мне кажется, это говорит о том, что нашему зрителю действительно интересно следить за своим кинематографом в разных его проявлениях», –
заявил глава Фонда кино Антон Малышев
.
Впрочем, ситуация может ещё сильнее измениться, поскольку до конца года в прокат выйдут «Последний богатырь»
, «Матильда»
, «Легенда о Коловрате»
, «Движение вверх»
, «Фиксики. Большой секрет»
, «Ёлки новые»
и «Три богатыря и принцесса Египта»
. Так что 2017-й вполне может завершиться с показателями свыше 40 млн зрителей и 10 млрд рублей кассовых сборов, как уверяют аналитики Фонда.
Эту новость прокомментировали известные кинематографисты. По словам продюсера Cергея Сельянова
, «российские продюсеры научились точнее и тоньше чувствовать своего зрителя, наработали компетенцию в производстве и маркетинге крупных проектов»
. А Тимур Бекмамбетов
выразил надежду, что «благодаря "Ёлкам новым" год удастся закончить на ударной ноте»
.
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