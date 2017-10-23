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Российское кино побило собственный рекорд

23 октября
2017 год

Новости кино >>
23 октября 2017
Совокупные сборы российских кинокартин на 23 октября превысили рекордные показатели всего 2016-го, объявленного Годом российского кино, сообщается на официальном сайте Фонда кино.


В прошлом году отечественные фильмы установили рекорд как по кассовым сборам – 8 миллиардов 600 миллионов рублей, так и по количеству зрителей – 35 миллионов 200 тысяч человек. Но 2017-й перенял первенство. На данный момент сборы превысили отметку в 8,7 млрд рублей, а количество зрителей составило 36 млн человек. Следовательно, доля российского кино от совокупных сборов составила 20,6%, а доля от совокупной посещаемости кинотеатров – 21,4%. Следует отметить, что всего в отечественный прокат с января текущего года вышло 88 кинолент, а увеличению доли российского кино способствовал успешный прокат фильмов «Викинг», «Притяжение», «Время первых», «Салют-7», «Большой» и «Гоголь. Начало».

«Я очень рад, что мы вышли на такие показатели, и мне кажется очень важным, что это произошло не только за счёт масштабных проектов и комедий, которые традиционно являются "локомотивом" кассовых сборов, но и благодаря разнообразию тем, жанров, форматов. Зрители охотно смотрели и исторический эпос "Викинг", и оба наших космических фильма "Салют-7" и "Время первых", и сай-фай драму "Притяжение" Фёдора Бондарчука, и семейные драмы "Аритмия" Бориса Хлебникова (главный приз "Кинотавра"), "Нелюбовь" Андрея Звягинцева (приз жюри Каннского фестиваля), и российскую анимацию. Мне кажется, это говорит о том, что нашему зрителю действительно интересно следить за своим кинематографом в разных его проявлениях», – заявил глава Фонда кино Антон Малышев.

«Матильда»

Впрочем, ситуация может ещё сильнее измениться, поскольку до конца года в прокат выйдут «Последний богатырь», «Матильда», «Легенда о Коловрате», «Движение вверх», «Фиксики. Большой секрет», «Ёлки новые» и «Три богатыря и принцесса Египта». Так что 2017-й вполне может завершиться с показателями свыше 40 млн зрителей и 10 млрд рублей кассовых сборов, как уверяют аналитики Фонда.

Эту новость прокомментировали известные кинематографисты. По словам продюсера Cергея Сельянова, «российские продюсеры научились точнее и тоньше чувствовать своего зрителя, наработали компетенцию в производстве и маркетинге крупных проектов». А Тимур Бекмамбетов выразил надежду, что «благодаря "Ёлкам новым" год удастся закончить на ударной ноте».
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АритмияБольшойВикингВремя первыхГоголь. НачалоДвижение вверхЁлки новыеЛегенда о КоловратеМатильдаНелюбовьПоследний богатырьПритяжениеСалют-7Три богатыря и принцесса ЕгиптаФиксики: Большой секрет

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