Британские фильмы покажут в 22 российских городах

30 октября
стартует XVIII Фестиваль «Новое британское кино»
, который продлится до 19 ноября
, сообщает пресс-служба Арт-объединения CoolConnections, организовавшего смотр совместно с Британским Советом.
В этом году в фестивальной программе много биографических лент. Зрители узнают много нового о личной жизни королевы Виктории (фильм открытия «Виктория и Абдул»
) и о деятельности шотландского психиатра и мыслителя второй половины XX века Рональда Дэвида Лэйнга («Бесит быть нормальным»
). Смогут погрузиться в идиллическую атмоcферу Сассекса 1920-х и понаблюдать за тем, как Алан Александр Милн придумывал Винни-Пуха («Прощай, Кристофер Робин»
). Погуляют по вдохновляюще унылым улицам Манчестера конца 1970-х – начала 1980-х вместе с будущим лидером The Smiths Стивеном Патриком Моррисси («Англия принадлежит мне»
) и навестят мастерскую выдающегося скульптора Альберто Джакометти («Последний портрет»
).
Режиссёрское кино – ещё один конёк XVIII фестиваля «Новое британское кино». При этом фильмы заслуженных мастеров, вроде новой картины создателя «Ноттинг Хилла» Роджера Митчелла
(«Моя кузина Рэйчел»
– экранизация романа Дафны дю Морье
с Рэйчел Вайс
в главной роли), как всегда, соседствуют в программе с дебютами («Божья земля» Фрэнсиса Ли
, названная критиками «британской "Горбатой горой"»
). Самый пронзительный актёрский выход случится в фильме Эрика Стайлза «Безропотно во тьму»
, где одну из своих последних ролей сыграл Джон Хёрт
.
Разнообразные таинственные сюжеты – ещё одна традиционная британская «специализация». Риз Ахмед
сыграет частного детектива в политическом триллере «Город тусклых огней»
, а звезда сериалов Колин Морган
будет расследовать тайны своей семьи в драме «Жду тебя»
. На десерт, заглавная героиня комедии «Дафна»
напомнит всем, что современная Великобритания – это не только Шерлок и Джеймс Бонд, но и Бриджет Джонс: молодой женщине в исполнении Эмили Бичем
придётся разбираться с неизбежными последствиями собственного взросления. Фильмом закрытия фестиваля станет драма «Дыши ради нас»
– режиссёрский дебют Энди Серкиса
с Клер Фой
и Эндрю Гарфилдом
в главных ролях.
В этом году фестиваль «Новое британское кино» проходит в рамках Года науки и образования Великобритании и России 2017. В связи с этим любителей научной фантастики ждёт ретроспектива культовых британских фильмов в жанре sci-fi, подготовленная при поддержке журнала «Искусство кино». А образовательная программа кинофестиваля New British Film Festival Talks, которая традиционно пройдёт в Московской Школе Кино, будет посвящена различным технологиям кинопроизводства: от истории создания первых камер и появления простейших спецэффектов – до новейших фильмов с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. Своим опытом со слушателями поделятся профессор Лондонского университета Иэн Кристи
, основатель и директор компании Power to the Pixel и куратор VR-конкурса на Венецианском биеннале Лиз Розенталь
, режиссёр фильма «Жду тебя», художник и продакшн-дизайнер Чарльз Гэррад
, а также режиссёр и продюсер VR-кино Даррен Эмерсон
. Фестиваль также посетит актёр, режиссёр и писатель Саймон Кэллоу
.
Фестиваль пройдёт в 22
городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Петропавловске-Камчатском, Самаре, Саратове, Туле, Тюмени, Уфе и Челябинске. Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами. Узнать все подробности и приобрести билеты можно на сайте смотра
.
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