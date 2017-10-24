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Британские фильмы покажут в 22 российских городах

24 октября
2017 год

Новости кино >>
24 октября 2017
30 октября стартует XVIII Фестиваль «Новое британское кино», который продлится до 19 ноября, сообщает пресс-служба Арт-объединения CoolConnections, организовавшего смотр совместно с Британским Советом.

«Виктория и Абдул»

В этом году в фестивальной программе много биографических лент. Зрители узнают много нового о личной жизни королевы Виктории (фильм открытия «Виктория и Абдул») и о деятельности шотландского психиатра и мыслителя второй половины XX века Рональда Дэвида Лэйнга («Бесит быть нормальным»). Смогут погрузиться в идиллическую атмоcферу Сассекса 1920-х и понаблюдать за тем, как Алан Александр Милн придумывал Винни-Пуха («Прощай, Кристофер Робин»). Погуляют по вдохновляюще унылым улицам Манчестера конца 1970-х – начала 1980-х вместе с будущим лидером The Smiths Стивеном Патриком Моррисси («Англия принадлежит мне») и навестят мастерскую выдающегося скульптора Альберто Джакометти («Последний портрет»).

Режиссёрское кино – ещё один конёк XVIII фестиваля «Новое британское кино». При этом фильмы заслуженных мастеров, вроде новой картины создателя «Ноттинг Хилла» Роджера Митчелла («Моя кузина Рэйчел» – экранизация романа Дафны дю Морье с Рэйчел Вайс в главной роли), как всегда, соседствуют в программе с дебютами («Божья земля» Фрэнсиса Ли, названная критиками «британской "Горбатой горой"»). Самый пронзительный актёрский выход случится в фильме Эрика Стайлза «Безропотно во тьму», где одну из своих последних ролей сыграл Джон Хёрт.

Разнообразные таинственные сюжеты – ещё одна традиционная британская «специализация». Риз Ахмед сыграет частного детектива в политическом триллере «Город тусклых огней», а звезда сериалов Колин Морган будет расследовать тайны своей семьи в драме «Жду тебя». На десерт, заглавная героиня комедии «Дафна» напомнит всем, что современная Великобритания – это не только Шерлок и Джеймс Бонд, но и Бриджет Джонс: молодой женщине в исполнении Эмили Бичем придётся разбираться с неизбежными последствиями собственного взросления. Фильмом закрытия фестиваля станет драма «Дыши ради нас» – режиссёрский дебют Энди Серкиса с Клер Фой и Эндрю Гарфилдом в главных ролях.

«Дыши ради нас»

В этом году фестиваль «Новое британское кино» проходит в рамках Года науки и образования Великобритании и России 2017. В связи с этим любителей научной фантастики ждёт ретроспектива культовых британских фильмов в жанре sci-fi, подготовленная при поддержке журнала «Искусство кино». А образовательная программа кинофестиваля New British Film Festival Talks, которая традиционно пройдёт в Московской Школе Кино, будет посвящена различным технологиям кинопроизводства: от истории создания первых камер и появления простейших спецэффектов – до новейших фильмов с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. Своим опытом со слушателями поделятся профессор Лондонского университета Иэн Кристи, основатель и директор компании Power to the Pixel и куратор VR-конкурса на Венецианском биеннале Лиз Розенталь, режиссёр фильма «Жду тебя», художник и продакшн-дизайнер Чарльз Гэррад, а также режиссёр и продюсер VR-кино Даррен Эмерсон. Фестиваль также посетит актёр, режиссёр и писатель Саймон Кэллоу.

Фестиваль пройдёт в 22 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Петропавловске-Камчатском, Самаре, Саратове, Туле, Тюмени, Уфе и Челябинске. Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами. Узнать все подробности и приобрести билеты можно на сайте смотра.
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Риз АхмедРэйчел ВайсЭндрю ГарфилдСаймон КэллоуКолин МорганЭнди СеркисКлер ФойДжон Хёрт
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Виктория и АбдулДыши ради насМоя кузина РэйчелПоследний портретПрощай, Кристофер Робин

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