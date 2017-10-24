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Роберт Инглунд распрощался с образом Фредди Крюгера

24 октября
2017 год

Новости кино >>
24 октября 2017
Мы больше не увидим Роберта Инглунда в образе незабываемого злодея Фредди Крюгера.

Роберт Инглунд распрощался с образом Фредди Крюгера

70-летний актёр в интервью изданию Entertainment Weekly, посвящённом картине «Фредди против Джейсона», указал на очевидную причину такого решения: «Я уже стар для того, чтобы ещё раз стать Фредди. Если я и смогу принять участие в какой-то потасовке на экране, то она должна быть очень короткой, так как моя голова уже не выдержит восемь дублей, снятых с восьми разных углов. У меня болит позвоночник. Да, я ещё могу быть злым и страшным, но теперь я отошёл от ролей типа Ван Хельсинга, скорее мне подходят роли старых врачей и всего в том духе. Забавно, что в последнем моём эпизоде в образе Фредди я подмигиваю зрителям».

Последняя фраза относится к финалу кроссовера Ронни Ю, в котором отрубленная голова Крюгера подмигивает зрителям.

Легендарный маньяк из снов в полосатом свитере и с металлическими когтями на перчатке впервые на экране появился в 1984 году в фильме «Кошмар на улице Вязов». Впоследствии Роберт Инглунд воплотил образ Фредди Крюгера ещё восемь раз (включая сериал «Кошмары Фредди»). Руку самого персонажа также можно наблюдать в финале девятой части хоррор-серии «Пятница 13-е» под названием «Джейсон отправляется в ад. Последняя пятница». В 2010 году появился неудачный ремейк «Кошмара на улице вязов», а несколько лет назад было объявлено, что серия будет заново перезапущена. Одним из претендентов на роль антагониста называют Кевина Бэйкона.
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Роберт Инглунд распрощался с образом Фредди Крюгера фотографии
Роберт Инглунд распрощался с образом Фредди Крюгера фотографии
Роберт Инглунд распрощался с образом Фредди Крюгера фотографии
Роберт Инглунд распрощался с образом Фредди Крюгера фотографии
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