Роберт Инглунд распрощался с образом Фредди Крюгера

Мы больше не увидим Роберта Инглунда
в образе незабываемого злодея Фредди Крюгера.
70-летний актёр в интервью изданию Entertainment Weekly, посвящённом картине «Фредди против Джейсона»
, указал на очевидную причину такого решения: «Я уже стар для того, чтобы ещё раз стать Фредди. Если я и смогу принять участие в какой-то потасовке на экране, то она должна быть очень короткой, так как моя голова уже не выдержит восемь дублей, снятых с восьми разных углов. У меня болит позвоночник. Да, я ещё могу быть злым и страшным, но теперь я отошёл от ролей типа Ван Хельсинга, скорее мне подходят роли старых врачей и всего в том духе. Забавно, что в последнем моём эпизоде в образе Фредди я подмигиваю зрителям».
Последняя фраза относится к финалу кроссовера Ронни Ю
, в котором отрубленная голова Крюгера подмигивает зрителям.
Легендарный маньяк из снов в полосатом свитере и с металлическими когтями на перчатке впервые на экране появился в 1984 году в фильме «Кошмар на улице Вязов»
. Впоследствии Роберт Инглунд воплотил образ Фредди Крюгера ещё восемь раз (включая сериал «Кошмары Фредди»
). Руку самого персонажа также можно наблюдать в финале девятой части хоррор-серии «Пятница 13-е»
под названием «Джейсон отправляется в ад. Последняя пятница»
. В 2010 году появился неудачный ремейк «Кошмара на улице вязов»
, а несколько лет назад было объявлено, что серия будет заново перезапущена. Одним из претендентов на роль антагониста называют Кевина Бэйкона
.
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