Создатель «Хижины в лесу» займётся детским кино

Дрю Годдард
(«Хижина в лесу»
) адаптирует для кино детский фэнтези-роман Nevermoor, сообщает THR.
Режиссёр и сценарист также выступит продюсером фильма производства студии 20th Century Fox.
В основе будущей ленты — детская книга Джессики Таунсенд
Nevermoor: The Trials of Morrigan Crow, которая поступит в продажу 31 октября. Права на переводное издание произведения уже приобрели 27 стран.
Читателям и зрителям поведают историю Морриган Кроу, родившейся в несчастливый день на закате, и теперь её обвиняют во всех несчастьях, происходящих в округе. На ней лежит проклятие, из-за чего она должна умереть в свой 11-й день рождения. Но в её жизни появляется Юпитер Норт, благодаря которому девочка попадает в волшебный город Невермур, где сможет избежать судьбы при условии, если ей удастся победить сотню других детей в опасных испытаниях и присоединиться к тайной организации «Удивительное общество».
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