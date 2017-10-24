Лукас Хеджес станет сыном Джулии Робертс

Джулия Робертс
и Лукас Хеджес
(«Манчестер у моря»
) сыграют в драме «Бен вернулся»
(Ben Is Back).
По данным Deadline, поставит картину по собственному сценарию отец Лукаса Питер Хеджес
, работавший в качестве сценариста над лентой «Что гложет Гилберта Грейпа?»
.
Фильм расскажет про Бена Бёрнса (Хеджес), неожиданно вернувшегося на Рождество к своей семье. Робертс предстанет в образе его матери Холли, одновременно обрадовавшейся возвращению сына и подозревающей неладное. Её опасения оказываются не беспочвенными, поскольку выясняется, что Бен в беде. И теперь мать должна в течение дня сделать всё возможное для спасения семьи.
Продюсерская команда картины состоит из Нины Джейкобсон
, Брэда Симпсона
, Тедди Шварцмана
и Питера Хеджеса. Съёмки начнутся в Нью-Йорке в декабре.
обсуждение >>