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Лукас Хеджес станет сыном Джулии Робертс

24 октября
2017 год

Новости кино >>
24 октября 2017
Джулия Робертс и Лукас Хеджес («Манчестер у моря») сыграют в драме «Бен вернулся» (Ben Is Back).

Лукас Хеджес станет сыном Джулии Робертс

По данным Deadline, поставит картину по собственному сценарию отец Лукаса Питер Хеджес, работавший в качестве сценариста над лентой «Что гложет Гилберта Грейпа?».

Фильм расскажет про Бена Бёрнса (Хеджес), неожиданно вернувшегося на Рождество к своей семье. Робертс предстанет в образе его матери Холли, одновременно обрадовавшейся возвращению сына и подозревающей неладное. Её опасения оказываются не беспочвенными, поскольку выясняется, что Бен в беде. И теперь мать должна в течение дня сделать всё возможное для спасения семьи.

Продюсерская команда картины состоит из Нины Джейкобсон, Брэда Симпсона, Тедди Шварцмана и Питера Хеджеса. Съёмки начнутся в Нью-Йорке в декабре.
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