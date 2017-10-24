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«Звёздный путь: Дискавери» продлён на второй сезон

24 октября
2017 год

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24 октября 2017
Потоковый сервис CBS All Access продлил научно-фантастический сериал «Звёздный путь: Дискавери» на второй сезон под влиянием приличных рейтингов и положительных отзывов зрителей и критиков, сообщает Variety.

«Звёздный путь: Дискавери» продлён на второй сезон

Впрочем, скорого возвращения полюбившихся персонажей ожидать не следует, поскольку создатели отдают предпочтение долгой готовке, а не стряпне на скорую руку. Так что мы окажемся среди знакомых звёзд и планет лишь через пару лет.

Новый сериал вселенной посвящён команде космического корабля «Дискавери», возглавляемой капитаном Лоркой (Джейсон Айзекс), а главной героиней является землянка Майкл Бёрнем (Сонеква Мартин-Грин), которую воспитали вулканцы.

Показ первого блока 16-серийного первого сезона закончится 12 ноября, а в январе начнётся трансляция продолжения.
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