«Звёздный путь: Дискавери» продлён на второй сезон

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Новости кино Создатель «Хижины в лесу» займётся детским кино Дрю Годдард адаптирует для большого экрана фэнтези-роман Nevermoor.

Новости кино Роберт Инглунд распрощался с образом Фредди Крюгера Актёр заявил, что стар для роли убийцы из сна.

Рецензии на фильмы «Последний богатырь»: Куда завели Disney неведомые дорожки? Лавроненко, Бурунов, Яковлева и другие сказочные герои

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Ролики фильмов «Приключения Паддингтона 2» Продолжение лондонских приключений самого обаятельного медведя на свете.

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