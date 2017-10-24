«Звёздный путь: Дискавери» продлён на второй сезон

Потоковый сервис CBS All Access продлил научно-фантастический сериал «Звёздный путь: Дискавери»
на второй сезон под влиянием приличных рейтингов и положительных отзывов зрителей и критиков, сообщает Variety.
Впрочем, скорого возвращения полюбившихся персонажей ожидать не следует, поскольку создатели отдают предпочтение долгой готовке, а не стряпне на скорую руку. Так что мы окажемся среди знакомых звёзд и планет лишь через пару лет.
Новый сериал вселенной
посвящён команде космического корабля «Дискавери», возглавляемой капитаном Лоркой (Джейсон Айзекс
), а главной героиней является землянка Майкл Бёрнем (Сонеква Мартин-Грин
), которую воспитали вулканцы.
Показ первого блока 16-серийного первого сезона закончится 12 ноября
, а в январе начнётся трансляция продолжения.
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